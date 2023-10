Il Cile lancerà autobus ecologici a Santiago 2023

Santiago del Cile.- flotta 10 autobus elettrici a due piani saranno lanciati per la prima volta in Cile per coprire un importante percorso verso lo Stadio Nazionale, sede ufficiale dei Giochi Panamericani di Santiago 2023.

Le unità di trasporto pubblico della nuova capitale saranno lunghe 12 metri e alte poco più di quattro e saranno dotate di aria condizionata e connessione Internet.

Faranno un viaggio di 26 chilometri dalla stazione della metropolitana Pajaritos, a ovest della capitale, percorrendo l’Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, conosciuta come La Alameda; Continueranno attraverso Vicuña Makena verso sud fino a raggiungere lo Stadio Nazionale.

Il Ministro dei Trasporti Juan Carlos Muñoz ha sottolineato che gli eventi sportivi di questa categoria riuniscono molte persone nello stesso luogo e quindi la mobilitazione pubblica ha un ruolo speciale.

“Avremo un servizio unico e distintivo che sarà gestito da questi autobus unici nella nostra regione”, ha detto il funzionario.

Jaime Pizarro, responsabile dello sport, ha detto che sarebbe un’ottima cartolina per gli atleti locali e in visita, oltre che un importante vantaggio per la comunità.

Anche il direttore esecutivo della Fondazione Santiago 2023, Harold Mayne Nichols, ha commentato l’importanza della rete di mobilitazione per avvicinare la popolazione ai Giochi attraverso mezzi comodi, sicuri e non inquinanti.