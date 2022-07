Auto del giorno: Peugeot 305

Con oltre 210 anni di storia alle spalle, Peugeot è una di quelle aziende che ha dovuto inventare e reinventarsi molte volte. Non solo in relazione alle sue gamme di veicoli, ma anche nel suo catalogo prodotti dove convivono articoli disparati come biciclette e macinacaffè. Questa è la situazione, Peugeot 305 è un buon esempio per illustrare quello che era uno degli incerti contratti di progettazione per la casa del leone. Parliamo degli anni ’70, quando questa vettura familiare venne lanciata sul mercato nel 1977 per vivere – sorprendentemente – fino alla fine del 1987.

Tuttavia, passiamo alla genesi Peugeot 305. Verso la metà degli anni ’70 era chiaro che la gamma del produttore francese necessitava di una profonda ristrutturazione. Qualcosa che non sarebbe facile, perché dopotutto si adattava bene a modelli come il 304 e il 404. Scommesse sicure per i pezzi C e D, che sono tributari estetici della linea distintiva della Florida Pininfarina, mentre meccanicamente godevano di una posizione privilegiata come modelli semi-indistruttibili. Sobrio, con un pizzico di vivacità e semplicità nell’approccio. Ma allo stesso tempo è in grado di vincere prove difficili come Safari Rally grazie alla sua caparbia resistenza senza introdurre incidenti.

Inoltre, il fatto è che sebbene Peugeot possa continuare a tirare questo filo conduttore per definire la propria immagine di marca, la verità è che l’ingresso negli anni Settanta è chiamata ad offrire alcune varianti prestazionali sia nei settori urbani che in quelli più focalizzati sulle autostrade. Qualcosa che hanno visto bene in Italia se puntiamo sul segmento B – con l’Autobianchi A112 Abarth – e in Germania se scegliamo il mondo delle carrozzerie a tre corpi, vedendo la nascita delle prime berline sportive sotto l’egida della BMW e il suo impegno all’eccellenza in relazione alle migliori auto Mercedes. Allora, cosa farà Peugeot?

A metà degli anni ’70, Peugeot aveva una scaletta in cui alcuni modelli si sovrapponevano ad altri, sebbene allo stesso tempo avessero il grande vantaggio di avere un’immagine del marchio unificata basata sulla garanzia di affidabilità.

Peugeot 305, il modello che è nato calcolato all’infinito

Poiché la Casa del Leone degli anni ’30 aveva nel suo catalogo 401 e 601 destinati a coprire nicchie di mercato di fascia alta, fu solo nel 1975 che sviluppò grandi berline e lanciò la 604 destinata al segmento E. Sul punto opposto, quello dei veicoli utilitari urbani Small Part B, la situazione è stata coperta da quando la 104 è stata introdotta con il design a matita Pininfarina Paolo Martin nel 1972. Pertanto, entro la metà del decennio, Peugeot ha dovuto rinnovare le sue opzioni intermedie, sostituendo l’efficace ma opzioni obsolete 304, 404 e 504. Vecchie scommesse per i settori C e D.

Ovviamente questo gruppo di modelli ha suscitato molti dubbi e sovrapposizioni, quindi hanno provato con la Peugeot 305 a coprire molte qualità. Nasce così questo modello sulla base di un cesareo, anche se, data la sua dotazione, prezzo e telaio a tre volumi, fa chiaramente riferimento alla D. Vari test al momento come un modello silenzioso e confortevole con grande abitabilità.

Tutto questo sulla sua monoscocca in acciaio, a cui si è aggiunta la meccanica da 1,3 litri a 1,6 nel caso delle alternative a benzina, mentre l’unica opzione data al diesel è rimasta a 1,6 litri. Naturalmente, la cilindrata è stata successivamente aumentata a un’opzione da 1,9 litri.Tuttavia, la Peugeot 305 di maggior successo nelle vendite è stata la 1,5 litri, con una testata in alluminio e un albero motore a cinque razze che erogava 74 CV a 6000 giri/min con compressione rapporto di 9,2: 1. Tutto questo è fatto È alimentato da un carburatore verticale Solex 35.

Quasi nessuna unità è arrivata in Spagna poiché hanno dovuto pagare le tasse esorbitanti inerenti a tutti i veicoli importati. In questo modo il suo prezzo potrebbe essere superiore a quello della Lancia prodotta dalla SEAT nello stabilimento Landabin di Navarra.

Con questi numeri è chiaro che non si tratta di una berlina capace di guardarsi con i tedeschi, è chiaramente più prestazionale. Ma abbiamo tra le mani un modello di famiglia con ottime doti in termini di affidabilità, che, inoltre, è notevolmente migliorato nella cura della sicurezza, mettendo in evidenza i risultati ottenuti nel crash test con le monoscocche in acciaio, che meritano ancora di più. . Elogio dal momento della BMW Serie 3. Indubbiamente un modello adatto a coprire diverse aree di mercato, essendo il campione di quegli anni di transizione in casa francese, che troverà un grande momento di splendore a metà degli anni ’80 con il completo rinnovamento della sua gamma e i successi sportivi del campionato, il Campionato del mondo di rally a Parigi, Dakar e Le Mans.