Bad Bunny è ancora al secondo posto nei round redditizi

Il tour di Bad Bunny è ancora il secondo tour con il maggior incasso al mondo al momento.

Questa settimana, il cantante portoricano è tornato al numero due della lista dei 20 tour di maggior successo di Polestar, con un reddito medio di oltre 3,3 milioni di dollari per città.

Al primo posto c’è il Team Coldplay, con una raccolta media di 4 milioni di dollari, e al terzo posto c’è il gruppo degli Eagles, con 2,6 milioni di dollari.

Altri latini nella lista sono Rao Alejandro, 17°, e Marc Anthony, 20°.

Ecco i tour globali con il maggior incasso con incassi medi al botteghino per città e costo medio per biglietto per la settimana del 30 maggio. L’elenco si basa sulle informazioni fornite alle pubblicazioni commerciali Pollstar da promotori di concerti e gestori di locali.

1. Coldplay. $ 4.061.217 $ 77,19.

2. Bad Bunny; $ 3.378.811; $ 200,37.

3. Aquile. $ 2673.361; $ 228,78 USD.

4. Elton John. $ 2.411.978; $ 173,89.

5. Genesi. $ 2.832.131; $ 149,17.

6- Justin Bieber $ 1.905.155; $ 148,90.

7 – Morgan Wallen. $ 1.881.821; $ 156,86.

8. Billie Eilish $ 1.784.012; $ 126,69.

9- Ed Sheeran. $ 1.772.452; 88,71 USD.

10. John Mayer $ 1.575.686; $ 132,33 USD.

11. Chiesa di Eric; $ 1.463.913; $ 108,59 USD.

12- Lady Gaga $ 1437278 $ 280,01

13- Dua Lipa $ 1.353.793; 99,31 USD.

14. Rifacimento; $ 1.258.339; $ 113,45 USD.

15. Strumento; $ 1.151.160; $ 103,25.

16. Viaggio. 1046302 USD $ 96,57.

17 – Ru Alessandro; $ 967401 USD $ 73,26.

18- Immagina un drago. $ 949.134; $ 91,66.

19- Teller il Creatore. $ 919.943; $ 75,87.

20 – Marco Antonio. $ 892.536; $ 109,39.