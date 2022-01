Baez e Delbonis hanno fatto il loro debutto nel tabellone principale agli ATP 250 Championships di Sydney

Il tennista argentino Sebastian Baez (n. 95) debutta oggi, alle 21:00 (ora argentina), nel tabellone principale dell’ATP 250 a Sydney. Contro il locale Christopher O’Connell (173 punti) dopo aver superato la classifica. Dall’altro lato, Lo stesso farà Federico Delbonis (42°) contro lo spagnolo Albert Ramos-Viñolas (44°) dalle 22.20 (ora argentina).

Il nativo di St Maarten cercherà la sua seconda vittoria in questo tipo di torneo, battendo il francese Corentin Mute 6-1, 6-2 nel primo round del campionato ATP 500 ad Amburgo lo scorso anno.

L’argentino partecipa per la prima volta alla competizione australiana ATP Sydney

A sua volta, Baez giocherà per la seconda settimana consecutiva disegno di base Dal campionato ATP, dalla scorsa settimana ha giocato nel Melbourne ATP, in cui è caduto nell’ultimo turno di qualificazione, ma è stato favorito dalla sconfitta del bielorusso Ilya Ivashka, che gli ha permesso di entrare nel tabellone principale come fortunato perdente. In quella competizione, ha perso contro il finlandese Emil Rosovori (90 gradi) per 7-6 (2), 6-1.

finalmente, La nazionale Azul tornerà alla competizione dopo aver giocato l’ATP Cup in rappresentanza dell’Argentina. Ha vinto due partite (contro Alexander Mitrivili della Georgia e Michel Pervolarakis della Grecia) e ha perso una partita (contro Kamil Majsherzak della Polonia). Sarà anche la sua prima partecipazione al Sydney Championship.