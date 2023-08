Cachin e JM Cerúndolo sono arrivati ​​primi agli US Open

idea1>

Pedro Caci proverà a ripetere la buona prestazione dello scorso anno a New York. Agenzia per la protezione ambientale

Argentini Pedro Cashin (n. 66 nel ranking ATP) e Juan Manuel Sirondolo (N. 100) iniziano a volare dentro US Open. I due scenderanno in pista nella prima giornata di gara.

L’uomo, nato a Belleville 28 anni fa, affronterà un duro duello al primo turno contro l’americano Ben Shelton (N. 46). Sarà il primo confronto tra i due.

Kashin ha gareggiato in questa competizione per l’unica volta l’anno scorso e ha completato una prestazione impressionante raggiungendo il terzo round. Il suo percorso si è concluso con la sconfitta in quattro set contro il francese Corentin Moutet.

Poco più di un mese fa ha vinto il suo primo titolo ATP gstaad Sconfiggi Albert Ramos Vinolas nella partita decisiva. Il punto contro di lui è che in questa stagione ha giocato solo sei partite sul cemento con un punteggio negativo di una vittoria e cinque sconfitte.

Il più giovane dei fratelli Sirondolo farà il suo esordio assoluto in questa competizione contro il bielorusso Ilya Ivashka (N.99). Sarà anche la prima volta che si incontreranno.

Il 21enne, detentore del titolo ATP, è riuscito a malapena a raggiungere due tabelloni principali del Grande Slam (Australian Open 2022 e Wimbledon 2023) e non ha ancora aggiunto alcuna vittoria.

Anche se il cemento non è la sua superficie preferita, ha fatto un lavoro impressionante sul cemento Winston Salem ATP 250, Vincere tre partite di fila e perdere ai quarti (contro Borna Coric).

Entrambe le partite del primo turno si giocheranno sui campi 4 e 10 e inizieranno alle 12:00 (in Argentina), 11:00 (in Cile), 10:00 (in Colombia e Perù) e 9:00 (in Messico).

