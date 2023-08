Mancini, il nuovo allenatore della Nazionale saudita

EvieLettura: 2 minuti.

L’allenatore italiano Roberto Mancini è infatti il ​​nuovo allenatore della squadra di calcio Squadra saudita Invece il francese Hervé Renard, secondo la Federcalcio saudita, attraverso un video che ha condiviso sul suo account ufficiale, X (ex Twitter).

Roberto Mancini si è recentemente sorprendentemente dimesso dalla Nazionale italiana. immagine ap

“Ho fatto la storia in Europa, e ora è il momento di fare la storia con l’Arabia Saudita”, dice Mancini in inglese in una clip di un minuto pubblicata dall’ente sportivo arabo, in cui vengono subito elogiati il ​​carattere e il successo dell’italiano come tecnico.

L’account della nazionale saudita ha anche annunciato che firmerà i contratti lunedì e terrà una conferenza stampa per rivelare i dettagli dell’accordo e il programma della nazionale saudita per i prossimi anni.

Questa notizia arriva due settimane dopo che la Federcalcio italiana ha annunciato che Mancini si era dimesso dalla carica di allenatore della Nazionale e che era alla ricerca di un nuovo allenatore a meno di un anno dall’inizio degli Europei 2024.

Mancini, che non ha spiegato le ragioni delle sue dimissioni, ha preso la decisione dopo essere rimasto in carica in un momento critico della storia del calcio italiano, quando non riuscì a qualificarsi per i Mondiali del 2022 in Qatar nonostante fosse l’attuale campione d’Europa. Mentre si trattava del secondo Mondiale consecutivo senza la presenza degli Azzurri.

L’allenatore lascia la squadra dopo 61 partite, con un record di 39 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte.

La nomina dell’italiano alla guida della nazionale araba arriva cinque mesi dopo che il suo predecessore francese, Hervé Renard, ha rescisso il suo contratto con la Federazione Saudita per assumere la guida della nazionale francese di calcio femminile eliminata dai Mondiali. Rigori di Coppa contro l’Australia.