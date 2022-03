Bex, una capra robot Kawasaki per il trasporto di persone e cose

Notizie correlate

Negli ultimi anni, il progresso tecnologico ha permesso di sviluppare macchine intelligenti per varie funzioni, come ad es Robot unicorno per giocare con i bambini. Tuttavia, il più famoso al mondo Spot, il cane robotico di Boston Dynamics che possiamo vedere a Madrid (Spagna)che ora ha un nuovo concorrente che riceverà tutta l’attenzione: Uno strano robot a forma di capra che può muovere persone e cose.

Bex, presentato ufficialmente alla Tokyo International Robot Exhibition (iREX) in Giappone, è un robot a quattro zampe È progettato sulla base di a caribù Capra, un tipo di capra selvatica originaria di alcune parti montuose dell’Africa e dell’Eurasia. La macchina fa parte del progetto Kelido, derivato dalla piattaforma Kawasaki Rugged Humanoid.

A prima vista si può notare la somiglianza del robot con la suddetta capra, poiché i suoi creatori hanno scelto di includere tutte le sottigliezze dell’animale, come le corna ricurve. Bex è progettato in questo modo La sua testa può essere rimossa o addirittura sostituita con la testa di un altro animale Presenta un aspetto bianco e una serie di luci come sul collo. Alcuni dettagli che fanno sembrare presi dal futuro.

Gli ingegneri Kawasaki hanno deciso di costruire il robot in modo che potesse farlo Muoviti rapidamente su terreni pianeggianti e su superfici difficili. Come si evince dal video pubblicato su YouTube da Kazumichi Moriyama, questa macchina ha una serie di ruote attaccate alle ginocchia che le permettono di muoversi più velocemente negli spazi lisci, mentre le sue gambe sono utili per arrampicarsi o arrampicarsi sui sassi.

Un altro dettaglio interessante è che include anche un altro set di ruote sotto la pancia per una facile manovrabilità nell’area. In questo momento, la velocità mostrata dal robot non era molto alta, ma era fondamentalmente speciale Essere in grado di trasportare un carico fino a 100 kgcomprese le persone.

Grazie a ciò, questo robot dovrebbe essere utile in aree specifiche, come il trasporto di merci o merci. Io posso anche Evita gli ostacoli mentre cammini Mantiene l’equilibrio mentre qualcuno in cima lo guida, poiché ha una serie di maniglie integrate e può essere ripiegato per facilitare la salita.

Pubblico multinazionale giapponese Non ha fornito dettagli tecnici sul robot, come la velocità massima o il prezzo. Inoltre non ha fornito informazioni sul suo piano di produzione o su quando sarà immesso sul mercato.

Conosciuto come Bex, oltre a trasportare materiali da costruzione o persone, può svolgere altri compiti, come ad esempio Ispezione a distanza di siti industriali.

