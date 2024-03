Birrai: Brandon Woodruff non presenterà quest'anno

Brandon Woodruff non giocherà per i Brewers quest'anno poiché si sta riprendendo da un intervento chirurgico alla spalla.

PHOENIX – Il destro dei Milwaukee Brewers Brandon Woodruff ha detto che non giocherà in questa stagione mentre si sta riprendendo da un intervento chirurgico alla spalla.

Quando Woodruff fu sottoposto a un intervento chirurgico in ottobre, i Brewers indicarono che il due volte All-Star avrebbe dovuto saltare la maggior parte, se non tutta, della stagione. Woodruff ha dichiarato la scorsa settimana al Milwaukee Journal Sentinel che non avanzerà quest’anno e punta a tornare nel 2025.

“Onestamente, sarò il più forte che abbia mai visto in qualsiasi momento della mia carriera perché trascorrerò un anno e sostanzialmente preparerò il mio corpo per il campo”, ha detto Woodruff al giornale.

Woodruff, 31 anni, l'anno scorso è andato 5-1 con un'ERA di 2,28 in 11 partite, nonostante abbia saltato quattro mesi per uno stiramento del sottoscapolare. Si è infortunato nuovamente alla spalla verso la fine della stagione, impedendogli di giocare nella sconfitta della Brewers 'National League Wild Card Series contro gli Arizona Diamondbacks.

Poiché Woodruff era sotto il controllo della squadra solo per la stagione 2024 e si prevedeva che sarebbe rimasto infortunato per la maggior parte di quell'anno, i Brewers non gli hanno offerto un contratto a novembre, rendendolo un agente libero.

Brewers a febbraio con un contratto biennale da 17,5 milioni di dollari che include un'opzione reciproca per la stagione 2026.

Secondo i termini del suo nuovo contratto, Woodruff guadagnerà 2,5 milioni di dollari quest'anno e 5 milioni di dollari nel 2025. L'accordo include un'opzione reciproca di 20 milioni di dollari per il 2026 con un buyout di 10 milioni di dollari, metà del quale sarà pagato il 15 gennaio 2026. con metà importo il 15 gennaio 2026. Il resto il 15 luglio 2026.

Woodruff ha trascorso tutta la sua carriera a Milwaukee e possiede un record di 46-26 con un'ERA di 3,10 e 788 strikeout in 680⅓ inning.

La sua indisponibilità in questa stagione significa che il campione in carica della NL Central sarà senza nessuno dei due giocatori che hanno guidato la sua rotazione titolare nelle ultime stagioni. I Brewers hanno ceduto il vincitore del Cy Young Award 2021 e tre volte All-Star Corbin Burnes ai Baltimore Orioles in un accordo che ha portato loro DL Hall e l'esterno sinistro Joey Ortiz.

L'All-Star del 2021 Freddy Peralta sarà il lanciatore titolare dei Brewers per l'apertura della stagione di giovedì contro i New York Mets. Peralta, 27 anni, è andato 12-10 con una ERA di 3,86 e 210 strikeout in 165⅔ inning la scorsa stagione.