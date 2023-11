Dimitrov: “Il gran finale della mia carriera potrebbero essere i miei anni d’oro”.

Grigor Dimitrov (17° nella classifica mondiale) sembra vivere una sorta di seconda giovinezza. Il bulgaro ha 32 anni e sta giocando a un livello eccezionale che lo colloca tra i primi quattro giocatori del torneo Masters 1000 di Parigi.Dove si scontrerà con Stefanos Tsitsipas (sesto).

Il bulgaro si è assicurato un posto tra i primi quattro nella competizione parigina.

Nella sua ultima presentazione, Dimitrov Un sogno è finito Hubert Hurkacz (11) Dopo la sua vittoria su di lui 6-1, 4-6, 6-4. Subito dopo quella partita parlò e lasciò un interessante commento in conferenza stampa.

“Ogni giocatore ha anni d’oro, non solo in termini di risultati, ma anche di come si sente in pista. Il gran finale della mia carriera potrebbe essere il mio anno d’oro. Nel corso della mia carriera ci sono sempre stati molti alti e bassi, anni buoni e anni cattivi”, ha esordito il talentuoso bulgaro.

“Oggi sento che posso ancora migliorare e progredire. È una cosa che mi interessa molto, mi rende felice, ed è per questo che posso confermare che i prossimi anni potrebbero essere d’oro. Il resto è una questione di regolarità e spero che il mio corpo possa gestirlo. Non ho più niente da dimostrare a nessuno. Sono nella mia battaglia“, ha continuato l’ex numero 3 del mondo.

“A volte facevo delle cose per dimostrare qualcosa, o per vincere qualcosa o qualcuno in particolare. “Fino ad oggi, tutto ciò che faccio è esclusivamente per me.”Si è concluso il vincitore del Torneo Masters 2017.

La verità è Il prossimo impegno di Dimitrov Nella capitale francese, sarà questo sabato. Nel primo turno di giornata, come accennato, affronterà il greco Tsitsipas, eliminato Karen Khachanov (15 gradi).

