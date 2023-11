Pochettino insiste: non allenerò né l’Arsenal né il Barcellona

Servizi ESPN.comLettura: 2 minuti.

Lo stratega argentino ha ben chiaro cosa vuole ma anche cosa non vuole nella sua carriera. Immagini Getty

LONDRA– L’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino ha confermato la sua intenzione di non allenare mai l’Arsenal o il Barcellona perché sono i più grandi rivali di Tottenham Hotspur ed Espanyol..

Allenatore argentino Lunedì affronterà il Tottenham Hotspur per la prima volta da quando ha lasciato il club nel 2019dopo mesi che li ho portati a La prima finale di Champions League della sua storia.

“È sempre speciale tornare nel posto in cui hai creato ricordi così belli. È molto speciale, non ti mentirò. Quando abbiamo lasciato il club è stato un momento molto difficile, ma ora ho l’opportunità di tornare”. e vedere chi continua”, ha detto Pochettino in una conferenza stampa venerdì. “Lavorate lì”.

In passato Pochettino aveva già parlato del fatto che non avrebbe mai allenato il Barcellona, ​​a causa del suo passato all’Espanyol, dove è stato giocatore per sette anni e allenatore per tre.

“Ho sempre detto che i club che non allenerò sono Arsenal e Barcellona, ​​perché sono i peggiori nemici di Tottenham ed Espanyol. Adesso è strano tornare dopo quattro anni, ma sarà un giorno felice. Questa è la vita, bisogna sfogliare la pagina, siamo professionisti, ma allo stesso tempo siamo esseri umani e abbiamo sentimenti.

Inoltre, l’allenatore argentino Ha escluso la possibilità di allenare il Tottenham dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain Ha dichiarato che dopo l’avventura in Francia avrebbe voluto prendersi un anno di pausa e poi è arrivata l’offerta del Chelsea.