GP F1 del Brasile: programma e dove vedere la gara | Formula 1 | Gli sport

Il Campionato del Mondo di Formula 1 arriva a Interlagos dal 3 al 5 novembre. I due titoli di questa stagione, quello piloti e quello squadre, sono già stati decisi, ma ci sono ancora delle emozioni da venire. Negli ultimi mesi, la disputa su chi sta dietro a Max Verstappen, il tre volte campione del mondo, nella categoria individuale si è intensificata a causa della scarsa prestazione di Chico Perez (240 punti) e dell’ottima prestazione di Lewis Hamilton (220) al fine della stagione. l’anno . . In Brasile, il britannico cercherà di continuare a colmare il divario con il messicano su una delle sue piste preferite. Anche la lotta per il secondo posto nel Campionato Costruttori è ancora in corso, poiché la Mercedes (371) resiste alla pressione della Ferrari (349), mentre lo stesso Hamilton assume la guida della squadra.

Programma del Gran Premio del Brasile F1

Venerdì 3 novembre

Formazione gratuita: 15:30

Qualifiche per la gara di domenica: 19:00

Sabato 4 novembre

Qualifiche per la gara sprint: ore 15:00.

Sprint (24 giri): 19:30

Domenica 5 novembre

Gara principale (71 giri): 18:00

Dove guardare il Gran Premio del Brasile di F1

Le prove libere, le qualifiche, la gara sprint e la gara principale possono essere seguite attraverso la piattaforma di live streaming DAZN, che possiede i diritti di trasmissione della Formula 1 in Spagna.

