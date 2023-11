Andrea Vargas si permette nuovamente di sognare le Olimpiadi

espLettura: 2 minuti.

La corridore della Burskaliana è stata molto vicina a raggiungere il punteggio richiesto di 12:77 necessario per qualificarsi

Andrea Varga Lascia di nuovo il nome Costa Rica In alto Giochi Panamericani Per la seconda volta consecutiva ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri a ostacoli, con risultati che lo riempiono di felicità e anche di illusione di essere sempre più vicini a Parigi 2024.

L’ostacolista ha corso due gare su pista in questa edizione delle gare disputate a Santiago del Cile, in una delle quali ha ottenuto il tempo di 12:78, appena un centesimo del punteggio olimpico (12:77), e nella successiva ha cronometrato 13 minuti. :06 con cui è arrivato primo e ha vinto nuovamente la medaglia d’oro in questa competizione.

“Ricordo di essere partito alla grande, penso di non aver mai avuto una partenza così buona prima, e penso che questo mi dia un’ottima sensazione per il prossimo anno”, ha detto. Andrea Varga.

Andrea Vargas, atleta costaricano. Evie

“Ricordo di aver provato a dirmi ‘mantieni la postura e la concentrazione’. Ho superato un paio di ostacoli che penso mi abbiano infastidito un po’ durante la competizione, ma sono riuscito a mantenere il ritmo e sapevo che l’ultimo ostacolo era molto importante.” Il mio allenatore mi ha detto: “Ho cercato di uscire da lì il più velocemente possibile e ho provato a chiudere davvero forte”, ha descritto Burskaliana.

Sebbene non sia riuscito a raggiungere il punteggio minimo per qualificarsi ai Giochi Olimpici,… Andrea Varga È calma perché è già stato dimostrato che è molto vicina all’ambito 12:77 e ha tutto il tempo per raggiungerlo e rappresentare così di nuovo la squadra. Costa Rica Nei più grandi eventi sportivi.

“La prendo con calma perché manca ancora un anno alle Olimpiadi. Dobbiamo essere in buona forma l’anno prossimo perché il livello è molto alto. Se vogliamo fare una bella gara e anche se è un centesimo ci dà una buona occasione.” Sono molto tranquillo perché dovremmo essere nel pre-campionato e mi sono comportato molto bene, anche se era molto vicino al traguardo olimpico, ci ha anche aiutato a ottenere punti per la classifica”, ha osservato.

Ora Andrea Varga Continuerà a lavorare per raggiungere il suo obiettivo, e conferma che continuerà a ricercare quel tempo attraverso le gare su pista aperta, e non esclude la corsa indoor.