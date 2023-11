Pablo Boza è stato presentato come il nuovo allenatore della Spagna

scrum.comLettura: 2 minuti.

Pablo Boza nel suo debutto come allenatore della nazionale spagnola. FER

Unione spagnola di rugby Il più antico Pablo Boza Come prossimo allenatore della squadra nazionale maschile Spagna, Dopo che la sua relazione con lui è finita Rugby in Uruguay E la sua partecipazione all’interno dello staff tecnico del principianti Fino al Francia 2023. Con un contratto firmato di quattro anni, il progetto punta a qualificarsi Mondiali 2027 in Australia.

Allenatore argentino che ha servito come Allenatore In PenarolFranchising Charrúa Superrugby americano E assistente dentro Uruguay Fino all’ultima versione di Coppa del Mondo completo. Tra le virtù emerse al momento della sua elezione, le hanno messe in risalto Vasta esperienza come giocatoredal momento che il ragazzo di Rosario rappresentava l’Argentina Puma Dal 1996 al 2007.

Pablo Boza ha dichiarato con un sorriso: “È stata una decisione difficile perché sarò molto lontano da casa, ma sarà un’avventura molto bella. L’obiettivo è essere in Australia 2027, ma prima dobbiamo fare tante cose e abbiamo bisogno che i giocatori siano chiaro quello che devono fare e cioè essere in Australia nel 2027.” “Un sogno per tutti i giocatori di rugby spagnoli”.

Ha aggiunto: “La Spagna ha un gran numero di giocatori, il che è importante, e sono molto bravi. Non cercheremo giocatori fuori dalla Spagna. Quello che abbiamo qui è sufficiente”. Lo spagnolo è molto simile all’Uruguay o all’Argentina. “Ora è il momento di organizzarsi, avere una visione e fare un piano per riuscire a portare un grande gruppo di giocatori in Australia”.– aggiunse l’allenatore.

Tra le ragioni della sua nomina, inoltre, è stata evidenziata la sua coerenza competenza Come tecnico nel continente sudamericano, cosa che lo ha portato a diventare consulente Rugby ad alte prestazioni in Sud America. Mentre, Bozza La sua storia da allenatore è iniziata nel 2016 con Argentina XVLa squadra con cui vinse il campionato Campionato delle Americhe; Anche lui è stato d’aiuto Puma dentro Coppa del Mondo 2015dove hanno raggiunto quarto posto.