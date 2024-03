Lionel Messi fuori per l'Inter Miami contro New York City

La condizione fisica di Lionel Messi È in sospeso InterMiamiChe aspetta di riconquistare la sua cifra più alta a fronte dei suoi impegni importanti. E Javier MoralesOggi, venerdì, l'assistente di Tata Martino ha rivelato i dettagli sulla possibilità che la stella argentina torni a comparire nelle prossime partite.

Messi punta a tornare mercoledì contro il Rayados. Immagini Getty

“Leo sta lavorando con i fisioterapisti e domani non potrà giocare. Non sarà disponibile, perché cercheremo di fare del nostro meglio affinché possa essere qui mercoledì prossimo con il Monterrey qui a casa”.Ha detto l'assistente argentino.

Morales ha così confermato quello che ci si aspettava, cioè che Messi non fosse presente nella partita contro di lui FC New York City Sabato prossimo contro l'American League, ma ha confermato che puntano a riaverlo in campo mercoledì prossimo Rayados di Monterrey“, per l'andata dei quarti di finale della CONCACAF Champions Cup. “È una possibilità. Noi stiamo lavorando su questo, e lui sta lavorando su quello, con lo staff medico, ed è per questo che è stato escluso per domani, e lo faremo.” Stiamo cercando di renderlo disponibile per la prossima partita con il “Monterrey”.

Messi non ha più giocato da allora 13 marzoQuando è stato sostituito nella partita contro il Nashville, nella competizione continentale, dopo aver avvertito un fastidio al tendine del ginocchio destro. Questo “piccolo infortunio”Come riportato dal club della Florida, è stato escluso dalla partita contro il DC United e, inoltre, Gli ha impedito di essere convocato nella nazionale argentinaChe ha sconfitto El Salvador e Costa Rica nelle amichevoli disputate negli Stati Uniti.

Dopo aver sconfitto il DC United a Washington, l'Inter Miami è stata sconfitta dai New York Red Bulls a New York. Questo sabato riprenderanno la loro attività nell'American Football League, ospitando l'altra squadra della Grande Mela, alla vigilia della serie che si concluderà mercoledì 10 aprile in Messico, dove si giocherà la zona punti per la prima volta. tempo.