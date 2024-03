Di quali squadre hai bisogno per vincere la Liga, raggiungere l'Europa o evitare la retrocessione?

Nove giorni. Questo è ciò che resta fino alla fine del campionato spagnolo, e con esso la solita battaglia per vedere chi potrà vincere il campionato spagnolo, essere in Champions League, Europa League, Conference League e anche le tre squadre che dovranno giocare l'anno prossimo nella LaLiga Hypermotion. Ogni punto potrebbe essere decisivo e la classifica è infuocata. Lui Real Madrid È la squadra che prende l'iniziativa e passa in vantaggio, cosa che avviene ininterrottamente dalla 22esima giornata, quando gli uomini di Ancelotti cominciano ad avere la meglio sulla squadra. Club Girona. Otto punti di bianco sono FCB, Ciò ha migliorato la sua dinamica ed è già due punti avanti a Michelle.

Attualmente è occupato il quarto posto che consentirebbe l'accesso alla Champions League Club sportivo, Ma con l’Atletico che fatica ad avvicinarsi a loro e addirittura a superarli per partecipare alla massima competizione continentale la prossima stagione. Adesso si combatte l'altra battaglia per entrare nel posto che attualmente consente l'accesso alla fase di qualificazione della Conference League e che ora è occupato dalla Real Sociedad. Attrezzature come Real Betis, Valencia (con una partita in meno), Villaria o Getafe; E anche in misura minore Las Palmas o Osasuna Possono sceglierlo.

Sotto il Granada e Almería Sembra però destinato a finire in seconda divisione la prossima stagione CadiceSconfiggendo il Granada, sarà sul punto di uscire dal “buco” a scapito di squadre come lui Celta, Siviglia, Rayo Vallecano o Maiorca Che rimarrà vicino a quell'ultimo posto che gli resterà per giocare la prossima stagione nella LaLiga Hypermotion.