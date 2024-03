Fonti: Teofimo Lopez, chiusura della difesa prevista per il 29 giugno

Il campione dei pesi leggeri WBO Teofimo Lopez sta finalizzando un accordo per difendere la sua cintura contro Steve Clagett il 29 giugno a Miami, hanno detto fonti a ESPN.

Teofimo Lopez E Steve Clagett Stanno finalizzando un accordo per lottare il 29 giugno a Miami per il titolo dei pesi gallo WBO è molto leggero Fonti hanno detto a ESPN.

La lotta per il titolo 140 sterline Sarai in cima al cartellone pubblicitario Pugilato di grado più alto In esp.

Lopez (20-1, 13 ko) ha difeso il titolo per la prima volta in una settimana energia A febbraio quando sconfisse Jamin Ortiz con decisione unanime. La lotta è stata brutta, con fischi che piovevano nella sede di Las Vegas mentre Ortiz usava il suo stile evasivo per frustrare Lopez, che aveva difficoltà a tagliare sul ring.

Calendario di boxe Vuoi sapere quali incontri sono all'orizzonte, chi difenderà i titoli e quando combatterà il tuo pugile preferito? Dai un'occhiata al programma dei più grandi incontri di boxe del 2023.

Lopez (26 anni) si è lamentato dello stile di Ortiz e ora dovrà affrontare un lottatore canadese, un lottatore che non avrà difficoltà a trovarlo sul ring. Lopez tornerà nel sud della Florida, dove è cresciuto.

Lopez, il numero 2 dei pesi welter junior di ESPN, è un ex campione indiscusso dei pesi leggeri. Sconfitto il futuro Hall of Famer Vasiliy Lomachenko nell'ottobre 2020 per unificare le cinture da 135 libbre e eliminare il roster libbra per libbra. Ma ha perso nella sua prima difesa contro Giorgio Kambosos nel novembre 2021 sulla sorpresa dell'anno di ESPN.

Lopez è poi salito a 140 libbre e, dopo due vittorie, ha sconfitto Josh Taylor a giugno per il campionato dei pesi welter junior.

Claggett (38-7-2, 26 KO) è un 34enne di Calgary e combatterà a livello mondiale per la prima volta. Ha vinto nove incontri consecutivi da quando ha perso una decisione contro il suo connazionale Matteo Germain Nel maggio 2021.

Attualmente è programmato per combattere Claggett Mike Ohan Jr Le fonti hanno detto che combatterà un incontro di 10 round l'11 aprile a Montreal, ma questo confronto non avverrà ora che sta combattendo contro Lopez.

La lotta sarà la prima occasione di Claggett per il titolo, poiché si affermerà come uno dei principali perdenti.

Ex campione dei pesi piuma Rubizzi Ramirez Gareggerà nell'evento co-main, hanno detto le fonti. Ramirez ha perso il titolo per decisione a maggioranza contro Rafael Espinosa a dicembre in Upset of the Year 2023 di ESPN.