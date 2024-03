Jimenez, John Cena, Haaland e altri incontri tra calcio e WWE

L'incontro tra John Cena e Haaland si è unito ad altri episodi che hanno avvicinato i due specialisti. Non succede spesso, ma i due mondi del calcio e del wrestling, così diversi tra loro, si sono scontrati questa settimana quando si è scontrato l'attaccante della squadra. Erling Haaland del Manchester City Unisciti al wrestler e attore John Cena in un divertente sketch promozionale per il prossimo tour pre-campionato della squadra. premier League. Poco dopo la sua drammatica apparizione agli Oscar. cena Ha mostrato ancora una volta il suo lato divertente facendo una videochiamata con Haaland Dalla Florida, finge di essere l'ammiratore segreto della star norvegese indossando una replica della maglietta e della sciarpa del City, una lunga parrucca bionda e bevendo un bicchiere di latte (guarda caso, uno dei Haaland). I due iniziano il video con l'immancabile battuta sul non potersi vedere (un riferimento a uno dei… cena In wrestling) prima che vengano rivelati i dettagli del tour estivo del City 2024-25, con tappe previste New York E Orlando Tra le altre destinazioni. La celebrazione della maschera da combattente di Raul Jimenez è diventata popolare nella Premier League inglese. Immagini Getty Anche se in passato non ci sono stati molti incroci tra il mondo del calcio professionistico e quello del wrestling, ci sono alcuni casi degni di nota. Ad esempio, quando si stanno in piedi i numeri José Mourinho E Wayne Rooney Sono apparsi come ospiti speciali in programmi trasmessi WWE Negli (più o meno) ultimi anni. Ronnie Ha fatto un lavoro convincente nel mantenere la sua posizione e poi schiaffeggiare il combattente britannico Wade Barrett Durante uno spettacolo dal vivo a Manchester nel 2015. Nell'evento del 2007, Shane McMahon Ha deriso Mourinho (l'allenatore della squadra all'epoca). Chelsea) che era presente tra il pubblico e ha fatto ogni sorta di battute sull'allenatore portoghese mentre risuonavano fischi in tutto lo stadio. READ Oscar Tabarez: "Non era il peggior risultato che potesse capitare" Selezioni editoriali Nel 2019, l'attaccante messicano Raúl Jimenez Era presente per dare il benvenuto alla squadra al ritiro della squadra I vagabondi del Wolverhampton Al suo connazionale in difficoltà Persone non identificatedopo aver festeggiato il gol indossando la caratteristica maschera della stella in battuta. Non possiamo dimenticare l'ex portiere della Nazionale Werder Brema E scegli La squadra tedesca è saggiaChe si è ritirato dal football americano nel 2016 per tornare ad allenarsi come wrestler professionista. Ha debuttato poco dopo nel WWE. Chi può dimenticare il 2020, quando una leggenda e fan della WWE… Squadra del West Ham United Triple H ha esortato Riso Declan Restare nel club e così “costruire la sua eredità e diventare un campione”? Come tutti sanno, ciò non ha prodotto i risultati attesi.