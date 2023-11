Precedente: Il malfattore e il pubblico italiano minacciano l’imbattibilità di Djokovic | Giro dell’ATP

Novak Djokovic cercherà questo martedì la sua 20esima vittoria consecutiva, ma avrà due avversari che insieme hanno buone possibilità di fermarlo: Jannik Sinner e il pubblico italiano. Avere un pubblico contro di lui, uno scenario comune nella carriera del serbo, potrebbe non avere un impatto tanto significativo sulla prestazione della testa di serie nella classifica ATP di Pepperstone quanto un impatto positivo che avrebbe molto supporto su Sinner.

In effetti, l’incoraggiamento a Torino è stato fondamentale perché il 22enne italiano vincesse il suo debutto domenica contro Stefanos Tsitsipas. E in due set. Questo scambio tra Jannik e i suoi tifosi durante l’evento era evidente anche due anni fa, quando Sinner entrò come sostituto, al posto del suo connazionale Matteo Berrettini.

“Ho avuto un ottimo feeling con il pubblico due anni fa quando sono sceso in campo”, ha detto Sinner, che ha giocato due partite nel 2021. “La comunicazione è stata ottima e spero di poterne avere di più adesso”. I tifosi mi sosterranno nei momenti belli, ma mi aspetto che mi spingano soprattutto nei momenti brutti. “Mi danno un po’ di energia positiva e spero di poterla incanalare ad alto livello”.

Sì, ne avrà bisogno contro un avversario ispirato. Con la sua vittoria su Holger Rune domenica, si è assicurato il numero 1 della classifica di fine anno per l’ottava volta nella sua carriera. Inoltre, Nole non perde una partita nell’ATP Tour dalla finale di Wimbledon del 16 luglio. Nello specifico, l’ultima vittoria prima della caduta è stata domenica con Carlos Alcaraz, contro Siner, e in due set, lasciando il team Lexus ATP HeadToHead sul 3-0 tra di loro.

Un anno fa, sempre a La Catedral, anche Djokovic batté l’italiano, ma rimontò dallo 0-2 in due set. Il confronto che avrà luogo martedì al termine della terza giornata delle Nitto ATP Finals sarà il primo tra i due sul suolo italiano. L’atmosfera giocherà un ruolo importante e l’ago della bilancia potrebbe pendere a favore di Sinner, che cerca di ottenere la sua 60esima vittoria in questa stagione, e la seconda contro il numero uno del mondo dopo aver ottenuto la prima quest’anno a Miami (d. ad Alcaraz ). ).

Il vincitore di martedì potrà anche assicurarsi in anticipo un posto in semifinale. Sarà Djokovic a battere Sinner e, inoltre, a sconfiggere Ron Tsitsipas. Sarebbe un peccato se battesse Djokovic in due set, o se vincesse con qualsiasi punteggio e Tstipas battesse Rhone. In ogni caso serbi e italiani andranno in tribunale conoscendo già l’esito di un altro incontro nel gruppo verde.

Rohn e Tsitsipas, perdenti nella prima giornata, si incontreranno all’inizio della giornata. Il 20enne danese ha impressionato nella prima partita della sua carriera alle Nitto ATP Finals, segnando il terzo gol contro Djokovic e andando molto vicino a prolungare la corsa del serbo per l’ottava volta al numero uno della classifica mondiale . Fine dell’anno.

Come sostituto nell’edizione 2022, Ron cercherà di essere all’altezza già da domenica. “Siamo ancora nel torneo, quindi continuiamo a lottare”, ha detto dopo aver terminato la partita contro Djokovic con il punteggio di 2-3. Ora affronterà dopo domenica un avversario più carico di emozioni contro il quale ha un record di 2-0 grazie alle vittorie su di lui al Roland Garros e a Stoccolma nel 2022.

Il greco, campione di questa manifestazione alla sua prima partecipazione (2019), in un primo momento non ha nemmeno creato occasioni sfondamento contro Sinner, finendo per cadere in un’ora e 25 minuti. La vittoria era urgente per il sesto giocatore del mondo prima che giovedì si concludesse la fase a gironi contro Djokovic, contro il quale aveva perso nelle ultime dieci partite.

“Questo è il bello delle Nitto ATP Finals; non è finita finché non è davvero finita. Puoi sempre tornare. È un buon formato. Permette una grande competizione e alcune belle rimonte che non vediamo in questo sport perché il nostro track “Dipende dagli ottavi di finale, che è una possibilità in ogni torneo.”

Nella gara di doppio ci sarà una grande presenza ispanica. Nella prima parte della giornata, a partire dalle 12:00 ora locale, il messicano Santiago Gonzalez e il francese Edouard Roger-Vasselin affronteranno gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni. Il duo, al debutto in questa manifestazione, è appena caduto domenica e cercherà di recuperare il terreno perduto.

Mentre il croato Ivan Dodig e l’americano Austin Krajicek affronteranno, a partire dalle 18.30, l’argentino Horacio Zeballos e lo spagnolo Marcel Granollers in un duello per vincitori nella prima giornata. Gli spagnoli cercheranno di assicurarsi la qualificazione anticipata alle semifinali. Per questo hanno bisogno di vincere la loro partita e sperano che Gonzalez e Roger Vasselin superino gli argentini Gonzalez e Molteni a inizio giornata.