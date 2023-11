DuPont ha ricevuto una gomitata in faccia al suo ritorno tra i primi 14

scrum.comLettura: 2 minuti.

GT

Al sesto appuntamento del Primi 14, Antonio Dupont Ritorno a Tolosa dopo i Mondiali Nella vittoria per 43-34 della sua squadra sul Perpignan. Nei minuti finali della partita, metà della squadra ha assistito a un momento di tensione dopo quanto accaduto ai Mondiali. Puoi rivivere la partita su Star+.

Va ricordato che ai Mondiali il francese si è fratturato lo zigomo durante la vittoria sulla Namibia nella fase a gironi, e ha dovuto recuperare a tempo di record per essere disponibile alle qualificazioni.

Nel duello contro il Perpignan, Dupont è entrato nella seconda fase per sostituire Thomas Ramos. Il terzino, in campo da meno di 15 minuti, ha ricevuto una gomitata in faccia viviriti dogvalu, Per cui è stato poi rimproverato.

Dopo il colpo, metà del gruppo è caduta a terra ed è rimasta lì per alcuni secondi. Alla fine non è stato costretto alla sostituzione ed ha potuto continuare in campo.

Dopo l’incontro, DuPont Ha indicato il suo ritorno:È sempre bello tornare quando viaggiamo all’estero. È passato più tempo e c’erano cose che dovevano essere lasciate libere. È bello essere di nuovo in gruppo e tornare alla vita di club, ad allenarsi e a giocare di nuovo. Ho letto molte cose che non sono provate. Non so perché sia ​​stato detto così. Ma il mio periodo di recupero era finito, quindi ho potuto rientrare normalmente, come tutti i miei compagni di squadra, per poter venire e essere in gruppo questo fine settimana”.