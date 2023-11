Lewandowski, autore del 200esimo gol nell’era Xavi

Robert Lewandowski è stato il principale protagonista della rimonta contro l’Alaves grazie ai suoi gol. Indipendentemente dalle polemiche sulle sue mosse specifiche con Lamine Yamal, l’attaccante polacco ha portato alla vittoria, rompendo un periodo di siccità di sei partite senza segnare e migliorando la sua efficienza da gol, dopo aver segnato sette gol nella Liga. All’attaccante polacco è bastata poco più di una stagione per diventare il più grande attaccante dell’era Xavi, con un totale di 41 gol.. In effetti, il suo gol finale, un calcio di rigore, è stato il 200esimo gol del regno di Xavi. Si tratta di un numero circolare che il Barcellona ha raggiunto dopo aver giocato 107 partite, con 67 vittorie, 19 pareggi e 21 sconfitte, per un totale di 200 gol contro 102 reti..

Segue le orme di Lewandowski, ma a distanza Ferran Torres ha 19 gol, mentre Pedri è terzo con 14 gol. Da ora in poi, l’elenco dei marcatori dell’era Xavi è il seguente: Rafinha (12), Ansu Fati (12), Pierre-Emerick Aubameyang (12), Ousmane Dembélé (10), Memphis Depay (8), Frenkie de Jong (12). 7), Javi (7), Luuk de Jong (6), Sergi Roberto (5), Ronald Arajo (5), Jordi Alba (5), Marcos Alonso (3), Joao Felix (3), Franck Kessie (3), Jules Kounde (2), Joao Cancelo (2), Fermin Lopez (2).Sergio Busquets (2), Nico Gonzalez (2), Ferran Gutgla (2), Andreas Christensen (1), Alejandro Balde (1), Lamine Yamal (1), Marc Guyot (1), Ilkay Gundogan (1), Eric. Garcia (1), Pablo Toure (1), Philippe Coutinho (1), Ezra Abdi (1), Dani Alves (1), Gerard Pique (1), Riqui Puig (1).

Totale 196 gol. Gli altri quattro fino a raggiungere i 200 sono stati opera dei concorrenti segnando il proprio gol: Militao (Real Madrid), Guido (Betis), Bataille (Anversa) e Sergio Ramos (Siviglia)..

Nella rosa attuale, solo due giocatori della prima squadra non hanno esordito in zona gol: Oriol Romeu e Inigo Martinez..

