Garbiñe Muguruza scende di nuovo sul campo da tennis

Nel tennis manca Garbiñe Muguruza. Ciò che non è ancora noto è se le manca il tennis. A quanto pare è così, anche se non si sa se a livello professionale o semplicemente ricreativo. La verità è che lo spagnolo, ritiratosi a tempo indeterminato dal febbraio 2023, Ha giocato questo fine settimana sul campo dell'Ace Tennis Club, presso il resort One&Only Le Saint Gérana Mauritius.

Campione del Roland Garros 2016 e Wimbledon 2017 e secondo classificato agli Australian Open 2020, Indossava dei pantaloncini e giocava a pallone con un giovane tennista del club. Garbini ha documentato questa incursione nel squash sui social media.

Non ho intenzione di tornare

Qualche mese fa, Muguruza ha detto che non ha intenzione di giocare di nuovo a breve termine. “Fino ad oggi non ho intenzione di tornare.”ha detto in un'intervista con Women's Health, anche se ha precisato le sue parole poco dopo. “Fare marcia indietro? Non ci sto pensando. Devi sentirlo ed essere molto chiaro al riguardo, ma la verità è che non ci sto nemmeno pensando.”

All'epoca confermò che non stava “giocando né allenandosi”. “Sto vivendo la vita, vedremo l'anno prossimo. Tornerò quando mi mancherà la competizione e vorrò alzare di nuovo il pugno, allenarmi e praticare questo stile di vita. Quando mi mancherà, giocherò di nuovo.” garbini, Che non è più nel ranking mondiale WTAPerché ha perso tutti i punti che aveva. In questo momento si sta godendo la vita con il suo partner, Artù Borgesche si è fidanzata con lui. Non gioca ufficialmente dal 30 gennaio dello scorso anno, quando perse a Lione contro la ceca Linda Noskova.

