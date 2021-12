Bruce Ariane in confino per positivo al COVID-19

L’assistente allenatore e coordinatore della corsa, Harold Goodwin, assumerà le funzioni degli Ariani

Tampa, Florida – allenatore dei Tampa Bay Buccaneers, Bruce Ariane, positivo al COVID-19La squadra ha annunciato martedì.

Gli ariani sono isolati in casa. far sapere ESPN Sta bene e ha sintomi lievi, soprattutto tosse.

Bruce Aryan, allenatore dei Tampa Bay Buccaneers. GT

“Sono risultato positivo al test per COVID-19 questa mattina, ma finora ho avuto solo sintomi lievi”, ha detto Arianes in una dichiarazione rilasciata dal team.

Assistente allenatore e coordinatore della corsa Harold Godwin assumerà i doveri degli Ariani su base temporanea.

“Ho piena fiducia in lui e nel resto dello staff tecnico per preparare la squadra per la partita di questa settimana contro i Jets”, ha detto Arianes nella sua dichiarazione. “Non vedo l’ora di incontrare la squadra e tornare alla struttura il prima possibile”.

Ariane, 69 anni, ha avuto diversi problemi di salute nella sua carriera, Inclusa una diagnosi di cancro alla prostata nel 2007, una diagnosi di cancro alla pelle nel 2013 e un carcinoma a cellule renali che ha richiesto la rimozione di parte dei suoi reni nel 2017 per assicurarsi che fosse abbastanza sano da addestrare prima un hacker. Accettare il lavoro nel 2019; Non ha avuto problemi di salute documentati mentre era a Tampa.

Aryan è il secondo membro dello staff tecnico dei Bucs a risultare positivo questa settimana. Lunedì, l’allenatore dei ricevitori generali Kevin Garver è risultato positivo., proprio come il wide receiver Mike Evans.

Goodwin ha lavorato con gli Arian dal 2007, quando era l’allenatore della linea offensiva e il coordinatore QC quando gli Arian erano il coordinatore offensivo con i Pittsburgh Steelers. Andò con gli Ariani agli Indianapolis Colts, dove prestò servizio come allenatore della linea offensiva quando gli Ariani erano il coordinatore offensivo e l’allenatore ad interim. È stato poi coordinatore offensivo degli Aryans con gli Arizona Cardinals dal 2013 al 2017.

Martedì, i Bucs hanno annunciato che i Cornerbacks Sean Murphy Bunting S Jamal Dean Verrà inserito nell’elenco Riserva/COVID-19, Questo porta il totale di giocatori e allenatori pirata a sette. La scorsa settimana, il guardalinee difensivo Rakim Nunez Rocher E il kicker torna Jaylon Darden Sono inclusi nell’elenco.