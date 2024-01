CAF sta guadagnando importanza in Italia con la vendita di oltre mille autobus e filobus a zero emissioni.

Influenza internazionale CAF Il tutto diventa sempre più importante Europa. Ma a parte trovare un posto Francia E Germania con i loro treniHa luogo anche ItaliaIn città come Milano, Genova o Catania, con Autobus e carrelli elettrici e a idrogeno Prodotto dalla sua filiale polacca SolarisConsolidare la propria posizione nel segmento dei veicoli a zero emissioni vendendo oltre mille unità in un decennio.

In effetti, negli ultimi due mesi, ha raggiunto un livello ContrattiPer un valore maggiore di 220 milioni Euro con operatori ATM Milano, AMDS catanese e AMT GenovaPer la distribuzione 147 autobus e 112 filobus elettrici In queste tre città italiane. Inoltre, per tutto il 2023, si è impegnata a fornire 98 autobus elettrici a Cagliari, in Sardegna.

D'altra parte, il loro Autobus a idrogeno Ha riscosso un buon successo anche in Italia, dove attualmente produce 90 unità per AVM. Veneziae 127 per TPER, in Bologna, dopo aver raggiunto a settembre un accordo che rappresenta, ad oggi, il più grande ordine di autobus a idrogeno effettuato in Europa. Senza dimenticare che l'affare è stato concluso nella capitale italiana La nuova flotta tranviaria di RomaInizialmente 40 unità, per 130 milioni di euro.

Modello di filobus elettrico Solaris lungo 18 metri.

Solaris

Milano

L’Italia è uno dei suoi principali clienti ATMMilano, infatti, è uno degli operatori europei con il maggior numero di veicoli Solaris a zero emissioni, avendo richiesto unità di questo tipo solo dal 2018. L’obiettivo è eliminare gradualmente gli autobus diesel dalla propria flotta entro la fine del 2030. insieme a Tra Solaris e ATM Milano iniziato Nel 2014E, da allora, l'azienda italiana ne ha fatto richiesta 500 veicoli All'incirca.

Sulla base di questo obiettivo, lo scorso dicembre, la filiale polacca di CAF si è impegnata a mantenere i propri impegni 105 autobus elettrici Il suo modello Urbino per le strade del capoluogo lombardo. Questi veicoli saranno consegnati nel primo semestre 2025, lunghi 18 metri e si distinguono per essere limpidi. È montato Batterie Solaris è ad alta energia, con una capacità totale di 700 kWh, e di chi Ricarica Questo può essere fatto tramite pantografo e tappo. In questo caso “i caricabatterie verranno posizionati nei punti strategici lungo il percorso, garantendo così Autonomia Rapimento Praticamente illimitato Tutto il giorno”, spiegano dall'azienda.

catanese

Solaris è un'altra delle società che detiene nel suo portafoglio AMDS catanese. Attraverso il centro acquisti italiano Consip SpA, che riunisce le principali aziende di trasporto pubblico in Italia, Operatore siciliano La Polonia ha richiesto la costruzione di una filiale 42 autobus elettrici Del modello Urbino, 32 sono lunghi 12 metri e i restanti 10 sono lunghi 18 metri. La consegna di questo ordine è programmata L'anno prossimo.

In questa città italiana Solaris esiste già Sono in funzione 7 autobus elettrici Dall'inizio del 2023, il secondo lotto formato da chi aderirà 11 unità sono visti come In fase di consegna.

Autobus elettrico Solaris, modello Urbino, lungo 12 metri.

Solaris

Genova

Un altro dei suoi clienti abituali AMT GenovaDistribuendo a chi dal 2013. Il suo ultimo ordine è stato 30 autobus elettrici, che è stato consegnato nel 2022 ed è attualmente in servizio. Genova si sta impegnando molto per modernizzare il suo trasporto pubblico e renderlo più sostenibile proprio perché la città del nord Italia punta a garantire che la sua flotta sia composta interamente da veicoli elettrici entro il 2025. Inoltre, seguendo questa linea, una costruzione Una nuova linea di carrelli elettrici.

L'operatore dei trasporti italiano apprezza la vasta esperienza di Solaris nello sviluppo e nella produzione di questo tipo di veicolo, molto comune in altri paesi europei e già consegnato. Più di 2.000 unità. Per questo motivo, pochi giorni fa, AMT ha siglato una nuova commessa con Genova Solaris 112 carrelli elettrici arto e in cambio una lunghezza di 18 metri 100 milioni Euro. L'accordo segna il più grande ordine mai effettuato dall'azienda per veicoli di questa categoria.

Oltre alla tradizionale propulsione elettrica, questi carrelli, che solcano le strade di Genova, sono dotati di BatterieQuello si ricaricherà Mentre il veicolo è in servizio, si alimenta Catenaria Grazie Tecnologia BMI (ricarica in movimento), che consentirà maggiore autonomia e capacità di occultamento è lungo distanze Non è necessario connettersi alla rete.

Autobus a idrogeno Solaris, modello Urbino, lungo 12 metri.

Solaris

Bologna

Da parte sua, la città Bologna Conduce offerte per il trasporto pubblico gestito da Idrogeno. In questo senso, l’operatore del trasporto pubblico comunale di Bologna, TPERha scelto Solaris per la fornitura 127 autobus a idrogeno Nell'ambito dei suoi piani di trasformazione del trasporto pubblico urbano della città. Il contratto prevede anche Possibile Aumenta l'ordine con 140 veicoli aggiuntivi. Il primo lotto di 34 unità sarà consegnato alla città entro la fine dell’anno, mentre si stima che i restanti veicoli inizieranno a funzionare tra il 2025 e il 2026.

Il modello scelto, il Urbino Idrogeno 12 metro Da tempo è diventato uno dei veicoli a idrogeno più richiesti sul mercato europeo, avverte Solaris. è un Strato fatto di carburante 70 chilowatt Da questo si ottiene idrogeno Cinque carri armati I compositi vengono posizionati sul tetto dell'autobus, chiamato “a 350 km di autonomiaIndipendentemente dalle condizioni climatiche e del terreno”, dicono.

Venezia

Da parte sua, l'azienda di trasporti AVMIn Venezia, Ho effettuato un ordine per Solaris lo scorso settembre 90 autobus a idrogeno. 75 unità sono 12 metri e 15 unità sono 18 metri. Nell'accordo desiderio Per aumentare il numero totale di veicoli, in questo caso 18 autobus aggiuntivi. La consegna è prevista tra la fine del 2025 e le prime settimane del 2026, aggiungendosi a quelle già presenti a Venezia e dintorni. Lavorano? Ulteriore 30 autobus elettrici e a idrogeno marca Solaris.

Roma

Ma, Solaris Matrix, CAF L'accordo è stato firmato all'inizio di gennaio ATACConcessionaria del trasporto pubblico dell'area metropolitana Roma, essere fornito Nuovi tram Farà parte della flotta della capitale italiana. Anche l'accordo 130 milioni Euro, concentrandosi su progettazione e produzione 40 unitàSebbene includa Possibile Puoi aumentare l'ordine con Altre 81 unitàNe aumenta il valore 400 milioniS. Inoltre, include Il suo mantenimento per cinque anni.