Calcio a 5 | Uzbekistan, primo test della Spagna verso il Mondiale

La squadra spagnola di futsal inizia a lavorare per preparare il Mondiale in Lituania, che inizierà il 12 settembre. La prima data segnata in rosso in agenda è il 15 agosto. Sono le sei di sera.Il Padiglione Las Rozas Soccer City ospiterà la partita Spagna-Uzbekistan, che sarà trasmessa via Teledeporte. Inoltre, L’incontro sarà ospitato dal pubblico sempre aderente al protocollo sanitario per il contrasto al COVID-19.

Dopo questo primo test, la Nazionale è in attesa di altri due campionati. Lunedì si recherà a Malaga per giocare un triplo torneo all’Alhaurín de la Torre. Lì si ritroveranno con l’Uzbekistan oltre che con l’attuale campione del mondo, l’Argentina, contro la quale concluderanno il torneo il 22.

Dal 28 al 31 agosto, la Spagna giocherà il Quadrangle Championship all’Olivo Arena di Jaen. Nelle sue tre partite, la squadra di Vidal affronterà Guatemala, Vietnam e Giappone. Dei 19 convocati per la messa a fuoco, solo 14 potranno giocare la partita contro l’Uzbekistan, quindi l’allenatore dovrà decidere chi indossare i pantaloncini al primo appuntamento. eTra questi c’è la chiusura di Movistar Inter FS, José Antonio Fernández Raya, l’unico membro della squadra che non ha aggiunto alcuna partita internazionale, in modo da poter esordire con la maglia della Spagna.