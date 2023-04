Calciomercato, live: iscrizioni, cancellazioni e last minute di oggi

Si fa forza l’opzione Pochettino – Chelsea

rifiuto Giuliano Nagelsmann E Luis Enrico Apri una porta Chelsea A Maurizio Pochettinoche ora si oppone come principale favorito dalla panchina Stamford Bridge. L’allenatore argentino che non si è allenato dalla sua partenza Paris Saint-Germain Al termine della scorsa stagione, aveva già avuto alcuni colloqui preliminari con il Chelsea, ed è nella lista dei potenziali acquisti, insieme a Vincent Companyl’attuale tecnico di burnley e un altro nome che il club non ha rivelato e potrebbe essere Robin Amorimseguace Portogallo sportivo.

Il nome Nagelsmann era una priorità per il Chelsea, ma la stampa inglese conferma che gli incontri tra il 35enne tedesco e il club non sono andati come previsto e non erano convinti che fosse l’allenatore giusto per guidare questo progetto. . , nonostante lo stretto rapporto che intercorre tra il direttore sportivo dei “Blues”, Lorenzo Stewart e Nagelsmann, che ha accettato RB Lipsia. Luis Enrique, che non si è allenato dalla sua partenza dalla nazionale spagnola, insieme a Roberto Zerbicon sede a Brighton e Hove Albion, sono gli altri due nomi che sono usciti dalla corsa per occupare la Cisgiordania londinese.

Nel caso di Nagelsmann e Luis Enrique, l’alternativa è Tottenham HotspurChi cerca un tecnico dopo la partenza Antonio Conte. Queste sconfitte fanno di Pochettino il principale favorito. L’argentino conosce bene il campionato, avendo superato Southampton e Tottenham, che ha portato in finale di Champions League. Campioni Già al secondo posto nella premier, più il vantaggio di essere stato già intervistato a ottobre, prima dell’ingaggio Graham Potter. Anche il nome di Kompany è uscito forte, ma la sua zero esperienza come allenatore nell’élite solleva dubbi.

Belga, scolaro Guardiola dentro Manchester City, accumulando solo una stagione nel calcio inglese, che, sì, ha reso Burnley la squadra che ha ottenuto la promozione in Premier League con il maggior numero di giorni da giocare. Fino alla fine della stagione, il Chelsea si affiderà a Frank Lampard, che ha assunto la guida della squadra come allenatore ad interim, e che ha iniziato il suo secondo periodo con i Blues con quattro sconfitte in quattro partite, inclusa l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid.