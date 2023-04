Sampaoli si accorda con il Siviglia per rescindere il suo contratto

EFELettura: due minuti.

L’allenatore argentino Jorge Sampaoli ha trovato la sua nuova destinazione nel Flamengo dopo aver lasciato il Siviglia. Immagini Getty

Siviglia – artistico Jorge Sampaoli e il Siviglia hanno raggiunto un accordo per rescindere il contratto che li legava fino al termine della stagione. E ancora unorapporto concordato quando l’argentino ha assunto la guida della squadra non appena è iniziata la campagna per sostituire Julen Lopetegui ma che non ha potuto realizzare. Quando è stato recentemente licenziato in modo che José Luis Mendelbar potesse coprire la sua posizione.

“Il Siviglia ha raggiunto un accordo per rescindere il rapporto contrattuale con Jorge Sampaoli, che è stato il primo allenatore della squadra fino a un mese fa, e che è stato licenziato quasi un mese fa. L’accordo è soddisfacente per entrambe le parti e il club del Siviglia vuole ringraziare pubblicamente questa disponibilità.Il club ha dichiarato venerdì in un comunicato che “L’allenatore argentino colmerà il divario per sempre”.

Inoltre, il Siviglia “vuole augurargli tutto il meglio nella sua nuova fase al Flamengo”, il brasiliano, e menziona che Sampaoli ha guidato il Siviglia, in questa seconda fase con la squadra di Siviglia, tra ottobre 2022 e marzo 2023.

Tecnico Casilda Giovedì ha esordito in prima squadra con il Rio de Janeiro, vincendo 2-0 contro lo Yuplensnella Copa Libertadores.