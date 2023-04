Universitario è alla pari con Goiás nel CONMEBOL sudamericano

EFELettura: 4 minuti.

L’Universitario ha salvato un punto dolente in casa ed è arrivato primo nel Gruppo G della CONMEBOL Sudamericana Everton Morelli e Magno da Silva portano in vantaggio gli ospiti, ma Riveros all’87 e Valera al 96 riescono a segnare gol per i locali.

Con due gol del Paraguay, William Riveros all’87’ e Alex Valera al 96′, Giovedì l’Universitario de Deportes ha recuperato il pareggio per 2-2 contro il Goiás conservando il secondo posto nel Gruppo G della CONMEBOL Sudamericana e prolungando la sua striscia di imbattibilità per oltre un mese.

Universitario legato con Goiás a Lima Autorità Palestinese

Sotto 0-2 all’87’, gli uomini di Jorge Fossati hanno spinto più forte del colpo di testa per ottenere un punto prezioso su calcio piazzato all’Estadio Monumental de Ate (Lima).

Senza l’attaccante uruguaiano Luigi Orotti All’undicesimo Fossati è uscito 1-3-5-2 con Piero Quispe Link per regolare l’attacco delle creme.

Lo slancio dei brasiliani mette in difficoltà ‘U’ nei primi istanti di gara e al 13′ sfiora il vantaggio con un rasoterra dell’Everton Morelli che viene parato dal portiere peruviano.Anche.

Universitario ha saputo rispondere al controllo di Goiás con buoni contropiedi guidati da Quispe, ma il centrocampista cileno Rodrigo Urena Non sapeva come approfittarne e trasformarsi in un bersaglio.

Con il primo parziale in corso e il sostegno di quasi 50.000 tifosi, l’Universitario ha corso ogni rischio ed è andato vicino all’1-0 in diverse occasioni di piede Andy Polo, Alex Valera e Emmanuel Herrera.

Il difensore paraguaiano Williams Rivera ha fermato gli attacchi degli abili attaccanti di Goias, che non ha calciato di nuovo tra i pali fino al 44 ‘, quando il brasiliano Matteo Peixoto Ha minacciato la porta locale con un colpo di testa dal dischetto.

Già nella ripresa e dopo un calcio d’angolo, Goiás ha rotto lo 0-0 e ha iniziato a controllare la partita.

A seguire l’acconciatura di Vinicius, il centrocampista brasiliano Everton Morelli ha superato il suo marcatore sul secondo palo e ha colpito di testa la palla in rete al 57 ‘.

Da quel momento in poi, i brasiliani hanno preso il ritmo del gioco e fermato gli scout con continui tempi persi.

Goias ha aumentato il proprio vantaggio al 66 ‘ Dopo una buona mossa di gruppo la difesa locale ha ingannato e ha concesso l’ala Maguenio Termina con una testa per mettere zero su due.

Il difensore brasiliano scavalca Rivera e di testa su cross di Peixoto, lasciando il portiere dell’U senza possibilità di scelta.

Con artiglio e grinta, Rivero ha voluto rimediare alla sua mancanza di forza sul secondo gol e ha raccolto una palla vagante in area per avvicinare la “U” al tabellone.

All’87’ e dopo diversi intercetti in area, Guarani tira per primo e porta l’emozione al 6′ aggiungendo che Fossati è ritenuto insufficiente per le frequenti interruzioni.

L’Universitario non ha perso fiducia e ha pareggiato con il nazionale peruviano Alex Valera, partita al 96 ‘.

Terminando l’attaccante con colpi smarcati per il 2-2, Monumental ha scatenato la frenesia e ha mantenuto la “U” seconda nel gruppo.

Nella terza giornata del Gruppo G, l’Universitario incontrerà l’Independiente Santa Fe e il Goiás si recherà a Buenos Aires per provare a battere il Gimnasia y Esgrima La Plata.