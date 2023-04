Discrepanze nell’elenco delle battaglie degli Yankees

Colpendo il comando essendo terzo nella squadra, ha avuto una media di 0,273 battute, con 8 homer, 17 RBI e una OPS di 0,921. Si capisce che in questa classifica è il miglior giocatore della American League nel 2022 e ora il capitano della squadra, Aaron Judge. Anche Aaron Boone è stato molto coerente con Anthony Rizzo, terzo. Il problema potrebbe essere che DJ LeMahieu non è stato in grado di prendere il comando tutto il tempo perché l’infortunio di Stanton lo posiziona come la migliore e forse unica opzione per arrivare al 5 ° posto nella squadra.