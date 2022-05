Capacità ceca di dire Monchi Mudu in italiano

È passato un tempo relativamente lungo Monchi Non ha inseguito una giovane star nella produzione. I suoi primi progetti Siviglia Da quando è tornato dopo la sua avventura Roma Avevano bisogno di una prestazione immediata e il ragazzo di Cadice voleva scommettere su giocatori più talentuosi.

Ma guardando al futuro e alla prossima stagione, il profilo potrebbe cambiare a un certo punto, ed è stato riferito che il club andaluso in Italia sarà vicino a sigillare la firma del giovane attaccante ceco. Adam HlozekGiocatore di 19 anni per Sparta di Praga E a 16 anni aveva già esordito nella prima squadra ceca, eliminata appunto Siviglia L’Europa League nella stagione 18-19, che ha portato all’eliminazione Pablo Machin.

giornalista italiano Matteo MorettoEsperto in movimenti di mercato, promesse Siviglia Tutti i candidati dovrebbero usufruire dei servizi di questo gioiello del calcio europeo, per il quale anche loro si aspettano Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen Y Arsenale.

14 volte la completezza internazionale

Nonostante sia giovane, ha già giocato 14 partite con la nazionale maggiore e segnato un gol. Sparta di Praga Ha segnato 12 gol in questa stagione e ha fornito 15 assist in 47 partite in tutte le competizioni.

È un centrocampista, con tanti gol e un’ottima visione di una partita già realistica. Non invano, il suo prezzo di mercato è aumentato come la schiuma in questa stagione. PortaleTrasferimentoCodifica il suo valore a 19 milioni di euro.