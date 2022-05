Capcom conclude un anno di vendite record promettendo di abbandonare molti progetti “importanti”.

I genitori di Resident Evil e Monster Hunter sono convinti di continuare a crescere durante questo nuovo anno finanziario.

Molte delle più grandi aziende giapponesi del settore stanno riportando i loro risultati finanziari in questi giorni. Uno di loro è Capcomche è ancora in piedi e annuncia vendite record di videogiochi durante l’anno fiscale 2021. I motivi sono diversi, ma a quale casa editrice stanno guardando Resident Evil 8: Il villaggio S Monster Hunter 2: Wings of Ruin قصص StorieÈ stato lanciato nei negozi durante questo ultimo corso. Tuttavia, hanno anche confermato di avere diversi mesi con Diversi progetti nuovi e correlati.

D’altra parte, l’ampio catalogo di offerte dell’editore ha mantenuto il suo slancio commerciale grazie a Promozione delle vendite su piattaforme digitali. Complessivamente, Capcom ha riferito di aver venduto fino a 32,6 milioni di copie dei suoi videogiochi nell’ultimo anno fiscale, generando un fatturato totale di 110.054 milioni di yen (803,5 milioni di euro), con un aumento del 15,5% rispetto allo stesso periodo del periodo precedente. Tuttavia, il record sarà temporaneo e l’azienda spera di battere questo nuovo percorso.

Inoltre, Capcom ha diffuso i suoi profitti utilizzando questi marchi nel suo personaggio, media, attività di marketing di eSport, ecc.

Per edizioni, Resident Evil 8: Village questo corso ha venduto 8,1 milioni di giochi e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ha raggiunto 1,5 milioni di copie. Le performance di Monster Hunter Rise, disponibile su PC da gennaio dopo la premiere su Nintendo Switch, e le performance di titoli di diversi anni come Monster Hunter World: Iceborne S Resident Evil 7Che non sembra soffrire nel tempo.

Capcom ha molti videogiochi all’orizzonte, con cui poter stare Exoprimal, un lavoro in collaborazione con il produttore Dinocrisis. Si spera che nei prossimi mesi l’azienda giapponese fornisca ulteriori notizie per la compliance Questa promessa Dal lancio di tanti nuovi e importanti progetti.

