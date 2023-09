Carrefour riduce al minimo la prevalenza dei televisori OLED più apprezzati del 2023 e ve lo consiglio

Come spieghi la ricostruzione delle proteine ​​ancestrali CRISPR-Cas con pezzi di TENTE?

Stiamo parlando di una smart TV di fascia alta, quindi la prima cosa che metteremo in evidenza è la qualità delle immagini. Per fare ciò, include a Pannello OLED a 10 bit Matrice completa. Il che lo fa raggiungere Nero assoluto Garantisce che le immagini vengano visualizzate con colori brillanti riproducendo tutte le intensità di colore con un volume di colore maggiore di DCIP3 . Inoltre non mancano le inclusioni Intelligenza artificiale ultra precisa. La funzione è quella di ingrandire i contenuti ad alta definizione o Full HD fino a 4K e ottenere così una maggiore definizione. Inoltre, dispone di un sistema di riduzione artificiale del rumore Supporto per il cinema HDR (Con HGiG, HLG, HDR 10, Dolby Vision e HDR 10 Pro).

Nello specifico, si tratta LG OLED55B36LA TV da 55 pollici con pannello OLED. In questo modo ottieni il colore nero più puro e realistico. Inoltre, include varie tecnologie mirate a ottenere un’autentica esperienza cinematografica nel nostro salotto. La cosa migliore è il prezzo perché è disponibile sul sito Carrefour Con uno sconto di 550 euro E Cashback aggiuntivo fino a 500€ Di LG. pazzo! Continua a leggere mentre ti raccontiamo tutto sulle sue caratteristiche e rimarrai stupito.

Ma l’immagine non è tutto, è importante anche un buon reparto audio. Ecco perché ha perso Due altoparlanti da 20 W RMS L’intero mirino è posizionato nella direzione di ripresa, creando così un’esperienza molto più coinvolgente. Inoltre non manca la tecnologia di virtualizzazione attraverso l’intelligenza artificiale che la realizza simulazione del sistema 5.1.2, Oltre alla codifica audio utilizzando Dolby Atmos. Tuttavia, se vogliamo un’esperienza più completa, non c’è niente di meglio di un accompagnamento televisivo Buona barra audio.

Infine, è importante menzionare l’estetica straordinaria, come ci si aspetta da un televisore premium. Per questo motivo dobbiamo evidenziare le sue cornici strette che raggiungono a malapena lo schermo Spessore 46,9 mm. Ha anche un aspetto elegante Supporto centrale in metallo Che garantisce eleganza e tutta la stabilità di cui abbiamo bisogno quando posizionati su un tavolo o un mobile. Inoltre, è compatibile Con supporti VESA Quindi puoi appenderlo al muro.

Ottieni questo fantastico TV LG premium a partire dal 2023

Come abbiamo potuto vedere dalle sue straordinarie specifiche, LG OLED55B36LA Si tratta di un televisore avanzato che ci permetterà di godere di una grande qualità di immagini e suoni e trasformerà il nostro soggiorno in un vero cinema.

E soprattutto? Il suo prezzo. Sul sito Carrefour, il nuovo modello LG per il 2023 è… Prezzo consigliato 1.999 euro. Ma oggi è stato ritrovato Ridotto a soli 1.349 €Che significa Sconto di 500 euro. Ma non è tutto, perché LG ha una promozione attiva Ti compensa fino a 500 euro Le spese di spedizione sono gratuite.