Getty Images sta entrando nel boom dell’intelligenza artificiale con il suo servizio di creazione di immagini

Come funziona l’intelligenza artificiale generativa in Getty Images?

L’intelligenza artificiale generativa di Getty Images è addestrata sull’architettura del modello Edify di prossima generazione, che fa parte di NVIDIA Picasso, la base dei modelli di intelligenza artificiale generativa incentrati sul visual design.

Secondo l’azienda, ha la capacità di connettersi alla propria libreria di contenuti visivi, nonché alla visualizzazione di contenuti personalizzati e contenuti personalizzati, consentendo agli utenti di ottimizzare l’intero processo creativo per trovare il contenuto visivo giusto per qualsiasi esigenza.

I clienti che creano e scaricano immagini tramite lo strumento riceveranno una licenza standard esente da royalty da Getty Images, che include dichiarazioni e garanzie, indennizzo illimitato e il diritto di utilizzo per sempre, in tutto il mondo e senza esclusività in tutti i media.

Inoltre, i contenuti generati tramite lo strumento non verranno aggiunti alle librerie di contenuti Getty Images e/o iStock esistenti. Inoltre, i contributori che caricano il proprio lavoro verranno ricompensati per qualsiasi inclusione del loro contenuto nei set di dati di formazione.

Attualmente, Getty Images AI è disponibile su Getty Images.com. Gli utenti possono anche scegliere di integrare il servizio nei flussi di lavoro e nelle applicazioni esistenti tramite l’API disponibile.

Inoltre, i clienti saranno presto in grado di personalizzare l’intelligenza artificiale generativa di Getty Images utilizzando dati proprietari per produrre immagini con lo stile e il linguaggio unici del loro marchio. Tuttavia, questo e altri sviluppi verranno aggiunti al servizio entro la fine dell’anno, mentre attualmente lo sarà. sarà disponibile solo in inglese e l’espansione alle altre lingue supportate sarà implementata in fasi successive.

Un approccio etico dei dati alla formazione degli strumenti

Nel gennaio di quest’anno, Getty Images ha citato in giudizio Stability AI, sviluppatore della piattaforma di intelligenza artificiale generativa Stable Diffusion, sostenendo di aver “copiato ed elaborato illegalmente milioni di immagini protette da copyright”.

Peters ha spiegato che Stability AI ha utilizzato la proprietà intellettuale di altri senza permesso o considerazione “per creare un’offerta commerciale a proprio vantaggio finanziario (…) e la società non ha contattato Getty Images per utilizzare i nostri materiali o quelli dei nostri collaboratori, quindi siamo prendere l’iniziativa.”

Per evitare questo tipo di problemi, Getty ha annunciato che il suo strumento manterrà un approccio etico e sarà formato solo dalla sua libreria, includendo contenuti esclusivi di altissima qualità, con pieno compenso per l’uso commerciale.

Grant Verhall, chief product officer di Getty Images, ha affermato che durante la creazione di questo prodotto si sono concentrati sul consentire a “marchi e operatori di marketing di abbracciare in modo sicuro l’intelligenza artificiale ed espandere le loro possibilità creative, compensando al contempo i creatori”. Inserendo i suoi contenuti nei pacchetti formativi di base. “.