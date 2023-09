Smontaggio iPhone 15 Pro Max, scopri tutti i dettagli

iPhone 15 Pro Max ha superato il test di smontaggio di iFixit. Sono stati scoperti alcuni dettagli interessanti sulla nuova fotocamera, oltre ad altri difetti.

Smontaggio della batteria dell’iPhone 15 Pro Max

Il lancio del nuovo iPhone 15 ci dà molto di cui parlare. Soprattutto l’iPhone 15 Pro Max grazie al nuovo teleobiettivo 5x. Il team iFixitCome ogni nuova uscita di Cupertino, Il pezzo mobile in titanio è stato smontato pezzo per pezzo Sono stati trovati alcuni dettagli interessanti.

L’iPhone 15 Pro Max sta diventando sempre più difficile da riparare

Le viti brevettate di Apple svolgono il duro lavoro di iniziare In modo che nessuno possa aprire il dispositivo. Per separare il vetro dallo schermo è necessario riscaldarlo Per poterlo aprire tramite aspirazione ed evitare l’adesivo. Il materiale in titanio nella custodia è più vulnerabile di quanto si pensasse in precedenza, cosa che potrebbe non piacere a un utente eccessivamente preoccupato dell’aspetto fisico del proprio iPhone.

Dall’altro lato, Le parti sono perfettamente abbinate, quindi lo smontaggio per riparare una parte specifica aumenta la complessità del processo.. Ad esempio, per accedere alla batteria dell’iPhone 15 Pro Max, devi trovare tre schede nascoste in uno degli scomparti. I ragazzi di iFixit sottolineano che è necessario rimuovere la parte inferiore del dispositivo per rimuoverlo con successo. Sono disponibili più di 10 viti a cui accedere per smontare la batteria.

Qui potete vedere in modo approfondito i dettagli di iPhone 15 Pro Max

La fotocamera sensibile è l’unità più semplice da rimuovere

Evidenzia tuttavia il fatto che molti cavi sono stati rimossi Il modulo fotocamera può essere rimosso con relativa facilità. Ci sono 3 viti Phillips che non sono troppo complicate. Per quanto riguarda la fotocamera periscopica, è quad-prismatica ma ha una particolarità. Il design è un singolo elemento che riflette la luce più volte per raggiungere una lunghezza focale di 120 mm.

I sensori dell’obiettivo sono simili a quelli dell’iPhone 14 Pro Max, quindi non vi è alcun cambiamento fisico oltre al periscopio. È stato rivelato che il miglioramento di foto e video è dovuto al chip A17 Pro E non tanto per l’hardware che l’iPhone include in termini di fotocamera. Qui puoi vedere le differenze tra le fotocamere di iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

La brutta notizia riguarda il titanio. Anche se è più leggero, Il colore della copertina si graffia molto facilmente. Naturalmente, con il passare del tempo, gli utenti potranno ottenere questi dettagli in modo più chiaro se viene utilizzato un tipo di copertura che potrebbe danneggiarla.

Finalmente, Lo scanner LiDAR fa già parte di un abbinamento di parti. Ricordiamo che il numero di serie di alcuni componenti dell’iPhone è già collegato al numero di serie del dispositivo. Se modifichi qualsiasi elemento come lo schermo, non funzionerà a causa di questi dettagli di accoppiamento.. Face ID smette di funzionare e in questo caso lo scanner LiDAR perderà la sua funzione se la parte viene sostituita al di fuori del supporto ufficiale Apple.