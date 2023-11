Casa in pietra / Architetti CZWG

© Dirk Linder

337 mq

anno Anno del progetto architettonico anno:



2017

Fotografi

© Dirk Linder

Descrizione fornita dal team di progetto. Il terreno si trova vicino alle dune di sabbia tra Dungeness e Greatstone-on-Sea, in un’area di straordinaria bellezza naturale. Si trova su una curva del lungo viale fronte oceano, alla fine di una striscia di case unifamiliari fronte mare risalenti alla metà del 1900 fino ai giorni nostri.

© Dirk Linder

Il concept progettuale è stato ispirato dal paesaggio circostante e dalle vedute lontane delle scogliere di Dover e dalla vicinanza della strada. Il prospetto stradale è realizzato in mattoni inclinati smaltati al sale, che forniscono uno schermo solido e accentua la curva della strada, mentre il resto dei prospetti presenta ampie vetrate con rivestimento in legno.

© Dirk Linder

© Dirk Linder

Pianta – terra

Il design crea una composizione dinamica che mira a fornire diverse esperienze spaziali mentre ci si muove attraverso e intorno all’edificio. La pianta e le forme verticali sono costituite da triangoli troncati che si sovrappongono per formare diamanti irregolari che si allineano con le viste principali di questo lungomare unico.

© Dirk Linder

© Dirk Linder

Tribunale

Sebbene il sito sia relativamente grande e si estenda fino alla linea dell’acqua alta, l’effettiva area edificabile era limitata, il che aumentava la necessità di parcheggio e circolazione al piano terra.

© Dirk Linder

Al primo piano, il progetto prevede un soggiorno, una camera da letto principale e un balcone sporgente sopra le dune, con vista sulla spiaggia e sul canale oltre. Al piano rialzato è presente una terrazza privata, mentre le camere da letto aggiuntive si trovano al piano terra, in un ambiente più intimo sotto le dune di sabbia. Il prospetto con vista sull’oceano mette in risalto la zona giorno a doppia altezza con la sua grande finestra triangolare. Il tetto spiovente rivestito in legno evoca gli scafi capovolti delle navi che appaiono costantemente all’orizzonte.