La domanda di Bitcoin potrebbe moltiplicarsi per 10 in 12 mesi

Con il dimezzamento del Bitcoin a pochi mesi di distanza, Michael Saylor, co-fondatore di MicroStrategy e sostenitore di Bitcoin, ritiene che la domanda di Bitcoin potrebbe crescere fino a 10 volte entro la fine del 2024.

ha detto Saylor durante il suo discorso alla Convenzione australiana sulle criptovalute del 2023 il 10 novembre hanno chiesto Sulle sue prospettive per Bitcoin e il suo ecosistema nei prossimi quattro o cinque anni.

In risposta, Saylor ha inizialmente fornito un riepilogo del periodo tra il 2020 e il 2024, sottolineando che Bitcoin è passato dall’essere considerato un “asset offshore non regolamentato” a una “applicazione istituzionale mainstream”.

Concentrandosi sul breve termine, Saylor ha affermato che Bitcoin diventerà un “asset mainstream tra gli adolescenti entro la fine del 2024”, evidenziando le principali dinamiche di domanda e offerta che entreranno presto in gioco:

“Penso che i prossimi 12 mesi saranno grandi, a causa della domanda [mensual] Dovrebbe raddoppiare, triplicare o addirittura aumentare fino a 10 volte, da due a dieci. […] Ad aprile la fornitura disponibile per la vendita sarà dimezzata.

“Quindi, invece di 1 miliardo di dollari in Bitcoin a disposizione dei miner ogni mese, ce ne sarebbero mezzo miliardo. Passare da un equilibrio tra domanda e offerta di circa 15 miliardi di domanda organica a 12 miliardi di offerta organica è assolutamente senza precedenti. Cosa succede quando uno raddoppia e l’altro si dimezza?” Ha aggiunto che il prezzo si adeguerà al rialzo.

Relatori all’evento di Melbourne. Fonte: accordo australiano sulla crittografia

Saylor ha continuato descrivendo i prossimi 12 mesi per Bitcoin come una “festa di coming out” in cui la risorsa si diploma al “college” ed entra nel mondo reale.

Guardando al 2024-2028, Saylor prevede che Bitcoin rimarrà in una fase di forte crescita man mano che l’adozione si diffonderà nel settore tecnologico e nelle grandi banche di tutto il mondo, con entrambi i settori che integreranno Bitcoin nei loro prodotti e servizi.

Saylor ha anche detto che si aspetta di vedere molta concorrenza tra aziende come Apple e Meta (Facebook) per acquisire BTC ed eventualmente venderlo con enormi profitti.

“Ci sarà una forte concorrenza e gli investitori di Wall Street avranno la quota maggiore di asset, ci saranno scambi di criptovalute in competizione e altre società tecnologiche parteciperanno. […] “Sarebbe un assegno.”

“L’altro controllo sarà quando le grandi banche o i depositari di Bitcoin come JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank, sai […], quando concedono prestiti, concedono mutui, assegnano, comprano e vendono. Ha aggiunto: Penso che sarà il secondo esame.

Guardando ancora più lontano, a quasi 25 anni, Saylor ha delineato alcune previsioni ambiziose per il futuro di Bitcoin, sottolineando che Bitcoin supererà qualsiasi altro asset di alta qualità.

“Quando si arriverà a quel tasso di crescita finale, forse 20 anni, forse 25 anni, crescerà due volte più velocemente o raddoppierà più velocemente dell’indice S&P 500, o di qualsiasi altro portafoglio diversificato di asset di alta qualità che si possa ottenere”, ha affermato. disse: “Compra”.

“Quindi, se ci pensi in questo modo, dici semplicemente: ‘Okay’ […] Ora raddoppieremo, raddoppieremo ancora, raddoppieremo ancora, raddoppieremo ancora, questa moneta continuerà a muoversi verso 1 milione di dollari per moneta, 2 milioni di dollari per moneta, 5 milioni di dollari per moneta, 10 milioni di dollari per moneta”.

MicroStrategy detiene attualmente circa 158.400 BTC e la società ha guadagnato quasi 900 milioni di dollari dai suoi investimenti al 2 novembre.

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui fornite non devono essere considerate come consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le transazioni commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le dovute ricerche prima di prendere una decisione di investimento.