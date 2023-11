Wisk Aero ha completato con successo il primo volo del nuovo aerotaxi

Gli aerotaxi sono prossimi a diventare realtà e la prova è questa Boeing, Frusta Aero – L’azienda leader nel campo del trasporto aereo avanzato – ha effettuato i primi voli pubblici in un aeroporto Long Beach, Los Angeles. Questo test ha offerto l’opportunità di condurre operazioni di volo autonome in un ambiente aeroportuale commerciale complesso e realistico insieme ad altre operazioni di volo passeggeri.

Questo test è stato eseguito utilizzando Aerei Cora (quinta generazione) anche se l’azienda si sta già preparando Taxi aereo VTOL di sesta generazione (Decollo e atterraggio verticale) Di cosa si tratta? Completamente elettrico e autonomo con supervisione umana.

Immagine del taxi volante di sesta generazione di Wisk Aero



Whisky aerodinamico



Questo modello ha Design brevettato a 12 eliche Il braccio è configurato per prestazioni ottimali. Le eliche anteriori a cinque pale più grandi migliorano il controllo e le prestazioni dell’aereo, riducono il rumore e garantiscono un’efficiente gestione della potenza, mentre le eliche inclinabili in avanti ruotano dalle impostazioni di portanza a quelle di velocità per generare spinta e migliorare la sicurezza aumentando la ridondanza ed eliminando i singoli punti di guasto. Da parte loro, la sezione della coda è allineata e bloccata in posizione durante la crociera per aumentare le prestazioni aerodinamiche del veicolo.

L’interno di questa macchina, che Può ospitare fino a quattro passeggeriE’ molto spaziosa ed accessibile anche alle persone con disabilità. Dispone di ampio spazio per oggetti di grandi dimensioni e bagagli, pulsanti di chiamata/assistenza in testa, portabicchieri, Touch screen con connessione Wi-Fi Con cui puoi monitorare la traiettoria del tuo volo, basi di ricarica per dispositivi mobili e cinture di sicurezza con cintura di sicurezza a quattro punti.

Questo taxi volante può ospitare quattro passeggeri e i loro bagagli



Whisky aerodinamico



Contiene inoltre un software decisionale ad alta tecnologia collegato ai sensori del taxi e progettato per rilevare ostacoli ed evitare incidenti. Questo modello può volare ad un’altitudine compresa tra 1000 e 1500 metri dal suolo. La sua indipendenza è di 144 chilometriLa sua velocità di crociera è di 110-120 nodi Tempo di ricarica 15 minuti.

L’azienda, che da oltre 10 anni migliora gli aerotaxi con oltre 1.700 voli senza incidenti, spera che Il suo utilizzo diventerà diffuso alla fine di questo decennio.