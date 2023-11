Novità IKEA | Appendiabiti per organizzare i tuoi accessori

IKEAil colosso svedese dell’arredamento e dei mobili, è noto per le sue idee organizzative e i prezzi convenienti, oltre a fornire soluzioni ai problemi di spazio così comuni negli appartamenti e nelle piccole case.

Imparentato

E ancora una volta IKEA ce l’ha fatta. Portato sul mercato il prodotto that Darà una mano in più in cucina Per più di uno o anche oltre. Meglio di tutto: per meno di 3 euro, precisamente 2,99 euro.

Si tratta di una gruccia o di una rastrelliera per appendere piccoli oggetti di uso comune all’esterno del mobile della cucina, come strofinacci, mestoli o cucchiai. In questo modo non solo non occuperà spazio nel cassetto, ma sarà sempre a portata di mano e pronto all’uso.

Questo appendiabiti sospeso di IKEA è particolarmente utile, Una novità appartenente alla linea PälyckeCon stracci da cucina. E quando sei circondato da utensili, piatti e cibo, spesso non sai nemmeno dove hai il panno che usi per asciugarti o lavarti le mani. Ma grazie a questo pratico appendiabiti i tuoi panni da cucina saranno sempre a portata di mano. Lo stesso vale per mestoli, raschietti, pentole, cucchiai o altri utensili da cucina che vengono comunemente utilizzati durante la cottura.

Anche se l’utilità di questo appendiabiti sospeso non deve limitarsi solo allo spazio della cucina, può essere utilizzato per scopi diversi a seconda delle esigenze di ogni casa.

Pertanto, la gruccia è ideale per appendere fazzoletti o sciarpe di uso frequente su uno degli scaffali dell’ingresso o dell’armadio, così come cappelli, colletti o anche ciondoli.

Grazie al fatto che lo scaffale sospeso IKEA può essere facilmente installato su qualsiasi scaffale, diventa una soluzione semplice, economica e veloce quando si tratta di ottenere spazio extra ovunque. Basta posizionarlo su uno scaffale o un rack con spazio sufficiente nella parte inferiore.

Lui Appendiabiti IKEA, € 2,99Contiene tre ganci, e anche se molti utenti lo usano per appendere le tazze della colazione, la verità è che l’azienda svedese avverte che questo non è il suo scopo, e quindi non è necessario regolare bene i ganci per appendere.