La turbina eolica a forma circolare mira a ridurre di un terzo il costo dell’energia eolica. Ha già il sostegno di Bill Gates

La loro proposta: sostituire i mulini a vento più grandi con cerchi dotati di “ali” verticali che si muovono con la forza del vento.

Ha un prototipo e ha già raccolto milioni di dollari in un round di finanziamento

Sì, quello che vedi sopra queste righe è una turbina eolica. Potrebbe ricordarti più un enorme e strano filo da bucato che una turbina progettata per sfruttare l’energia eolica, ma è esattamente ciò che i suoi creatori stanno cercando. Energia dell’aria: Creazione di un nuovo concetto di installazione che consenta la generazione di elettricità verde risparmiando sui costi. Nonostante siano ancora nella fase iniziale del viaggio, possono già vantare il primo prototipo costruito negli Stati Uniti Hai catturato l’attenzione Dal fondo Superenergia Di Bill Gates.

I numeri che Airloom offre sono sicuramente interessanti.

Un mulino a vento ma senza mulino a vento. Airloom Energy non è la prima startup che punta a “reinventare” le turbine eoliche, obiettivo condiviso da altre aziende e che negli ultimi anni ci ha permesso di vedere diversi modelli e assemblaggi senza pale che sembrano presi da un romanzo di fantascienza. Ma tra tutti questi forse Airloom è quello che prende il sopravvento. Il motivo è semplice: il suo approccio ha poca somiglianza con l’approccio a turbina che siamo abituati a vedere.

La questione delle “ali” e dei cerchi. Questi sono fondamentalmente i due pezzi che compongono le strutture di Airloom Energy. Per sfruttare la forza del vento, utilizzare principalmente Gioco “Ali”. Che si dispongono lungo un cerchio luminoso, un percorso lungo il quale scivolano sospinti dal vento. Tutto questo con notevoli risparmi sui costi che, secondo l’azienda, ne aumentano la redditività.

“La nostra ingegneria unica genera la stessa quantità di elettricità delle turbine convenzionali a una frazione del costo”, si vanta. E perché questo non resti solo teorico, ha già assemblato un prototipo funzionante accanto ai suoi uffici, vicino all’aeroporto, alla periferia di Laramie, nel Wyoming.

Con le parti mobili, però, è speciale. Il prototipo è costituito essenzialmente da una serie di colonne alte 25 metri disposte in modo tale da tracciare una forma ovale e collegate da un cavo. In questo modo, hanno creato un circuito attraverso il quale si muovono pale orientate verticalmente lunghe 10 metri, consentendo loro di intercettare e sfruttare la spinta del vento. Un palo contiene una presa che collega il sistema alla rete.

L’azienda ha già fornito foto, disegni e anche un breve video che mostra il funzionamento del dispositivo, un’installazione che, secondo lei, si distingue per la sua versatilità. “Le ali di 10 metri si muovono lungo un percorso che può estendersi per metri o miglia. Alta o bassa, corta o lunga, la configurazione è flessibile a seconda del paesaggio e dell’utilizzo.” I suoi sviluppatori si vantano. La loro attenzione non è solo sulle strutture terrestri, come quelle del Wyoming. L’azienda ritiene che le sue turbine possano essere spostate anche in mare aperto, dove soffia il vento Più stabile e più forte.

Sii orgoglioso dei risultati. La domanda da un milione di dollari a questo punto è…perché? Perché ripensare il concetto di turbine tradizionali? Per Airloom la risposta è semplice e coinvolge la questione dei costi. Le sue strutture evitano di occuparsi delle torri e delle pale sempre più grandi installate nei parchi eolici, soprattutto offshore. Interessanti i calcoli che utilizza la startup, anche se per ora si tratta solo di calcoli.

L’azienda afferma che le sue turbine eoliche richiedono meno di un decimo del costo di una turbina standard e un quarto di quello che serve oggi per costruire un parco eolico. I loro calcoli indicano anche un terzo del LCOE, il A parità di costo energetico. A questi vantaggi si aggiungono la flessibilità, il minor impatto visivo, la velocità con cui può essere assemblato e la facilità di movimentazione rispetto alle comuni pale eoliche, che già utilizzano rotori dal diametro di 310 metri. specifica, preciso L’Airloom da 2,5 MW si inserisce in un rimorchio per camion standard.

Fai i conti. Airloom non si ferma alle percentuali. I funzionari hanno preparato una tabella comparativa dei costi per i modelli HAWT “pala eolica ad asse orizzontale”E i dispositivi che hanno sviluppato. In attesa di essere presentato in exploit commerciali, I tuoi risultati di ricerca Sono eloquenti: il costo livellato dell’elettricità per il loro sistema è di 0,013 dollari per kilowattora rispetto agli 0,038 dollari stimati per le turbine eoliche verticali.

…e raccogliere fondi e sostegno. Se il progetto Airloom Ha guadagnato una cattiva reputazione per tutto gli ultimi giorni Non è solo perché il suo design è intrigante o in qualche modo promettente. La chiave è che è riuscito a risvegliare l’interesse Progetti di svolta energeticapromosso da Bill Gates con il preciso obiettivo di accelerare l’innovazione nelle fonti energetiche rinnovabili e nelle tecnologie che riducano le emissioni inquinanti nell’atmosfera.

Nello specifico, la startup con sede nel Wyoming si è assicurata un round di seed da 4 milioni di dollari guidato da Breakthrough. Si riferisce anche a “partner” di spicco sul suo sito web Capitale a basse emissioni di carbonio E MCJCollectivetra le altre entità come Fondazione nazionale per la scienza (NSF).

Nuovo approccio. “Per decenni, l’industria dell’energia eolica è riuscita a ridurre con successo il costo della produzione di energia aumentando le dimensioni delle turbine”. Carmichael Roberts spiega,da una violazione dei dati Raccolto da Nuovo Atlante: “Sebbene questa strategia abbia avuto successo nel ridurre i costi, ora deve affrontare problemi relativi al costo dei materiali e all’ubicazione. L’approccio unico di Airloom può risolvere entrambi i problemi, aprendo opportunità di mercato per l’energia eolica.”

