Galileo non è solo un’alternativa europea al GPS, è infatti il ​​sistema di navigazione satellitare più preciso al mondo.

Il sistema europeo di navigazione satellitare Galileo è stato rinnovato. Ora hai un nuovo servizio ad alta risoluzione disponibile gratuitamente in tutto il mondo, che offre un livello di precisione senza pari tra i sistemi commerciali aperti a tutti gli utenti su larga scala.

il Concorrente GPS europeo Ha molti argomenti per rimuovere questo titolo. Nel corso degli anni, il sistema Galileo è migliorato abbastanza da diventare uno standard. E ora, secondo Rapporti dell’Agenzia spaziale europeaGalileo è davvero il sistema di navigazione satellitare più avanzato al mondo, con una presenza Risoluzione orizzontale 20 cm e una precisione verticale di 30 cm.

Dopo diversi mesi di test, questo nuovo sistema Galileo ad alta risoluzione è ora disponibile. “Galileo non si ferma”, spiega lo spagnolo Saverio BenedettoDirettore della Navigazione presso l’Agenzia Spaziale Europea. Sebbene la sua precisione sia ora migliorata, sono previsti ulteriori miglioramenti con l’aggiunta dei restanti satelliti. Con la mente rivolta alla fine di questo decennio e al lancio della seconda generazione di satelliti Galileo.

L’Agenzia spaziale europea è orgogliosa dei suoi satelliti

Galileo Dispone di 28 satelliti e offre una precisione di un metro per il suo servizio aperto. Nel caso del GPS abbiamo una precisione di 5 metri (o 30 cm in modo limitato). La risoluzione più alta di 20 cm sarà disponibile per applicazioni professionali come “agricoltura, esplorazione delle risorse, rilievi idrografici e terrestri, nonché settori emergenti come robotica, guida autonoma di auto, treni, navi, droni, giochi e marketing di prodotti per volo in realtà aumentata o formazione di satelliti”.

Il nuovo servizio include anche una correzione dei messaggi nella banda E6. Questa è un’aggiunta che di solito si trova solo nei ricevitori di fascia alta Ora lo farai anche onlineche gli consentirà di raggiungere più utenti.

“Con questo nuovo servizio ad alta risoluzione, Galileo diventa il primo sistema in grado di fornire un servizio ad alta risoluzione a livello globale e direttamente attraverso il segnale nello spazio e su Internet”, spiega. Rodrigo da CostaDirettore esecutivo dell’Agenzia spaziale europea (EUSPA).

Verranno apportate correzioni per migliorare la precisione Dal Centro di Controllo Galileo del Fucino, Italia. Una volta che le patch sono state analizzate e applicate, vengono inviate a tutti i ricevitori compatibili in tempo reale, in un unico messaggio di 448 bit al secondo.

Questa alta risoluzione sarà consegnata in due fasi. Il primo è già disponibile e corregge alcuni bug e il secondo, che sarà introdotto in Europa, sfrutterà altri centri di controllo ancora in lavorazione.

L’ESA è orgogliosa che Galileo sia il sistema di navigazione più preciso al mondo, con Più di 3000 milioni di utenti in tutto il mondo. Un concorrente del GPS lanciato nel 2016 e che ha permesso all’Europa di avere voce in capitolo nella corsa per offrire la migliore navigazione satellitare.

