Notizie del giorno dal laboratorio clinico – Il dispositivo modulare per PCR in tempo reale multicompartimento consente test rapidi del DNA in loco – Diagnostica molecolare

Lo strumento PCR real-time multicompartimento modulare consente test rapidi del DNA in loco

Aggiornato il 12 novembre 2023

Una nuova generazione di piattaforme di test molecolari compatte ed economiche è dotata di un’esclusiva tecnologia di sensori CMOS a bassissima luminosità che consente il rilevamento di marcatori infettivi o tumorali, nonché di agenti patogeni negli alimenti e nell’ambiente.

Anitoa Systems (Sunnyvale, California, USA) ha lanciato nuovi kit multiplex real-time PCR (qPCR) a 96 pozzetti nella sua linea Maverick di prodotti qPCR. Lo strumento qPCR multiparte Anitoa Maverick MQx96 è il primo strumento qPCR di formato più grande dell’azienda dotato di più moduli utilizzabili in modo indipendente. Gli strumenti MQx96 e MQx48 sono disponibili nei formati 96 (6X16) e 48 (3X16) e dispongono di moduli qPCR da 16 pozzetti 6X o 3X, che possono essere controllati in modo indipendente tramite un’interfaccia software unificata. L’MQx96 è ideale per i laboratori che devono elaborare piccoli lotti di campioni in modo continuo e interconnesso.

Immagine: strumento qPCR standard multiplex MQx96 a 96 pozzetti (immagine gentilmente concessa da Anitoa Systems)

Gli strumenti qPCR Maverick presentano innovazioni tecnologiche, tra cui un esclusivo sistema ottico a fluorescenza a quattro canali con ossido di metallo complementare (CMOS) brevettato e a bassa luminescenza che consente il rilevamento rapido e multiplexato degli acidi nucleici. Inoltre, gli strumenti Maverick qPCR sono facili da usare e non richiedono alcuna calibrazione grazie alla loro solida costruzione. Oltre alla loro flessibilità operativa, i sistemi MQ96 (e MQ48) di Anitoa sono sistemi modulari in cui ciascuna camera di reazione viene riscaldata e raffreddata in modo indipendente. Ciò consente agli strumenti di ottenere un tempo di reazione più veloce del 30-40% rispetto ai tradizionali sistemi qPCR a massa elevata.

“Siamo entusiasti di fornire una soluzione standard ai laboratori di tutto il mondo per test rapidi in vitro sugli acidi nucleici per aiutare a combattere le malattie rilevando agenti patogeni negli esseri umani, così come nel nostro cibo e nell’ambiente”, ha affermato il dottor Zimin Ding, CEO di Anitoa Sistemi. . “Crediamo che i nostri strumenti qPCR modulari e multicompartimento e il software integrato forniscano funzionalità in grado di soddisfare le esigenze dei laboratori che cercano una produttività più elevata pur rimanendo altamente flessibili”.

