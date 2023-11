L’IPC statunitense, l’incontro Biden-Xi Jinping e il tetto del debito americano segneranno questa settimana

Aspettative per la seduta odierna

La seduta odierna sarà contrassegnata esclusivamente dalla pubblicazione in Previsioni sull’inflazione a un anno della Fed statunitense per ottobre (+3,67% precedente).

Mercati finanziari Apertura piatta sui mercati europei (Future Eurostoxx +0,3%) a tal punto che il tono negativo dei futures americani (Future S&P -0,4%) difficilmente consente i rialzi visti venerdì a Wall Street dopo la chiusura dei mercati europei.

Questa settimana, tutti gli occhi saranno puntati sul CPI statunitense (martedì) e sull'incontro tra Biden e Xi Jinping (mercoledì).

In attesa di oggi, alcuni riferimenti macro, giusto per evidenziare Previsioni sull’inflazione di ottobre della Federal Reserve Bank di New York (+3,67% il precedente), mentre a livello business avremo i risultati di Solaria e ACS.

Per quanto riguarda Sul piano politico aspetteremo diversi riferimenti. In Spagna, approvazione della legge sull’amnistia Ciò apre la strada all’insediamento di Pedro Sanchez, in attesa della decisione della Corte Costituzionale. E, nell’EStati Uniti d’America, dai negoziati sul tetto del debito americano (Il voto è previsto per martedì), poiché Mike Johnson (presidente della Camera) ha presentato questo fine settimana un piano per estendere nuovamente il limite dall’attuale 17 novembre fino a gennaio-febbraio 2024, che ora dovranno discutere con repubblicani e democratici . . Nella misura in cui l’accordo non prevede tagli immediati alla spesa o modifiche alla legge sull’asilo, è probabile che venga raggiunto. In attesa di ciò, venerdì Moody’s ha abbassato le sue prospettive per il debito americano da stabile a negativo.

Per quanto riguarda i dati aggregati, senza dubbio il più rilevante è Negli Stati Uniti verranno pubblicati i dati CPI di ottobre (+3,3%e rispetto al precedente +3,7% del tasso generale, anche se il tasso base dovrebbe rimanere stabile al +4,1%, con resistenze al calo) e il Regno Unito (+4,7%e rispetto al precedente +6,7% del tasso generale e +5,7%e contro il precedente +6,1% del tasso base), e le finali in Spagna, Francia ed Eurozona (+2,9% contro il precedente +4,3% del tasso generale e +4,2% e il precedente base rate ) dove ci aspettiamo che la loro tendenza al ribasso continui, ma comunque superiore agli obiettivi delle banche centrali.

Inoltre, impareremo a conoscere Indice ZEW di novembre nell’Eurozona e in Germaniacon una previsione di stabilità o lieve ripresa, oltre alle previsioni economiche della Commissione Europea (mercoledì) e ai dati definitivi del PIL per il terzo trimestre, sia su base annua (+0,1% il precedente) che trimestrale (-0,1% il precedente).

In Stati Uniti d’America Avremo ancora una volta numeri rilevanti, al di là del CPI: Previsioni sull’inflazione a un anno della Federal Reserve, rispetto a ottobre (+3,67% precedente), ai dati sulla produzione industriale (-0,4% contro +0,3% precedente) e all’indice NFIB sull’ottimismo delle piccole imprese per lo stesso mese (90,8 sopra). Inoltre, per quanto riguarda novembre, lo sapremo Indicatori dell’attività manifatturieraentrambi Federal Reserve Bank di New York (-2.1e contro -4.6 precedente) Come la Federal Reserve Bank di Filadelfia (-11e contro -9,0 precedente) e Sondaggio NAHB (40 AH e prima).

In Cina Ci sarà un incontro La Banca Popolare Cinese (PBoC) deciderà il tasso di prestito a un anno (+2,5%e precedente), e avremo i dati di ottobre per la produzione industriale (+4,5%e precedente) e le vendite al dettaglio (+7,0%e contro +5,5% precedente). Nel frattempo in Giappone verranno pubblicati i dati preliminari sul PIL per il terzo trimestre (-0,1%e contro +1,2% precedente) e annuale (-0,4%e contro +4,8% precedente).

Continueremo con la stagione dei risultatiCon figure di artisti del calibro di Soltec, CAF, Técnicas Reunidas, Altri e Greenergy in mostra; Proprietà Acciona Energía, Acciona e Merlin.

Quanto a noi Vedi i mercati, dopo una buona prima metà dell’anno sui mercati azionari, a partire dall’estate sono emersi dubbi sull’inflazione (moderata, ma ancora lontana dal target del 2%, e con nuovi rischi al rialzo sul versante geopolitico), che potrebbe significare che i tassi di interesse . Elevato per un periodo più lungo e su livelli contenuti nel 2024, che continuerà a incidere sulla crescita economica, anche se al momento esistono differenze geografiche: maggiore resilienza negli Stati Uniti a fronte dell’apparente debolezza dell’area euro, soprattutto in Germania con una leggera recessione prevista nel 2023 (energia e dipendenza dalla Cina).

Per tutte queste ragioni, riteniamo che, sebbene i mercati azionari siano a livelli più interessanti dopo i recenti ribassi,… Il contesto geopolitico e un ciclo in peggioramento potrebbero avere un impatto negativo sui profitti aziendaliIl che potrebbe portare a migliori punti di ingresso.

Analisi aziendale Gigas è protagonista delle notizie economiche

giga. Acquisizione di Alterlinks e alleanza strategica con Lyntia. 1-. Ha completato l’acquisto della società portoghese Alterlinks, proprietaria della rete nazionale in fibra utilizzata dall’ONI e condivisa con Nowo, filiale di MásMóvil, che è stata ceduta a Vodafone Portugal. 2-. Alterlinks dispone di circa 125 punti di presenza, oltre 2.800 km di cavi in ​​fibra ottica e una rete ottica DWDM moderna e di alta qualità a 50 nodi. 3-. Questa acquisizione consente a Gigas di rafforzare la propria infrastruttura in Portogallo e di dotarsi di una moderna rete DWDM per offrire circuiti e servizi all’ingrosso ad alta capacità ai propri clienti. Inoltre, viene assicurato il controllo operativo della propria rete centrale e nuove opportunità di crescita. 4-. D’altra parte, Gigas ha venduto coppie di fibre distribuite in Portogallo a Lyntia, ed entrambi hanno firmato un’alleanza strategica attraverso la quale Lyntia riceverà servizi di co-ubicazione da Gigas (apparecchiature di alloggiamento nei data center e punti di presenza) e accesso a DWDM servizi di rete Funzionamento e manutenzione in Portogallo. Tale operazione comporterà un incremento dei ricavi di 1 milione di euro all’anno e dell’EBITDA di circa 0,5 milioni di euro. READ L'inflazione dei prezzi al consumo di Tokyo ha superato l'obiettivo della Banca del Giappone per il settimo mese consecutivo 5-. Questa alleanza consentirà a Gigas di avvalersi del supporto di Lyntia per sviluppare nuove attività in Portogallo e di offrire ai clienti di Gigas in Spagna l’accesso ai molteplici servizi di Lyntia, che forniscono collegamenti a più di 3.200 città, nonché principali punti di attracco sottomarini. cavi e data center nel paese. 6-. Insieme, questi due processi impediscono l’aumento del debito netto o del flusso di cassa per finanziare l’acquisizione. apprezzamento: 1-. Notizie positive. Gigas sta rafforzando la sua infrastruttura in Portogallo, uno dei suoi mercati chiave, e siglando un’alleanza con un cliente all’ingrosso al quale vende anche asset. Inoltre, le operazioni sono neutre in termini di liquidità e debito netto. Non ci aspettiamo un impatto significativo sul prezzo. Casella postale € 9,8. Memorizza. IL 5 portafogli grandi È composto da Bankinter (20%), BBVA (20%), Grifols (20%), Inditex (20%) e Telefónica (20%). La redditività del portafoglio contro Ibex nel 2023 è -1,95%. Rendimenti relativi del portafoglio Big 5 rispetto a Ibex negli anni precedenti: +5,66% nel 2022, +1,63% nel 2021, +5,47% nel 2020, +20,80% nel 2019, +8,84% nel 2018, +8,26% nel 2017, +7,29 % nel 2016, +5,38% nel 2015, -0,75% nel 2014, +17,6% nel 2013, +11% nel 2012, +14% nel 2011, +16% nel 2010, +4% nel 2009 -22% nel 2008 , +23% nel 2007, +6% nel 2006, +16% nel 2005, +6% nel 2004.

