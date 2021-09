Caterham Seven 170, a chi serve una forza che pesa 440 kg?

Auto Caterham Ha appena lanciato una nuova versione della sua auto sportiva a due posti ultraleggera, la Seven. Questa nuova versione dell’erede della Lotus Seven è forse la più vicina alla filosofia originale di Seven: togliere un chilo prima di darmi un cavallo. Il Sura Al-Baqarah 170 Prende il nome dal rapporto potenza-peso di 170 CV/tonnellata. Naturalmente, il modo per raggiungere questo numero è seguire una rigorosa dieta dimagrante, rendendolo La produzione Caterham Seven più leggera mai realizzata. Pesa solo 440 chili!

La Seven 170 è l’auto più pura da guidare. Nulla è superfluo in questa vettura sportiva, e per di più Caterham si è rotto la testa per ridurre al minimo l’espressione di tutti gli elementi che la compongono. Per pesare questa macchina Solo 440 kg – Meno di un terzo di quello che pesa una Porsche 718 Cayman, per darvi l’idea – è un trionfo della tecnologia, e ridurre il peso iniziale della Caterham Seven 160 di 50 kg è stato un po’ eccessivo. Il business dei fulmini era focalizzato, in particolare, sugli ingranaggi.

Sarà venduto nelle versioni 170S e 170R, quest’ultima più orientata al circuito.

L’asse posteriore diventa rigido – non ha una sospensione indipendente come le altre Caterham – e sia le sospensioni che le ruote si allentano. Infatti i cerchi da 14 pollici sono di nuova concezione e firmati da Giunone e I suoi pneumatici hanno una sezione di soli 155 mm. Sono pneumatici “da bicicletta”, ma per un’auto così leggera non serve altro. Caterham Seven 170 sarà venduto in Versioni 170S e 170RQuest’ultimo è un po’ più radicale nella sua composizione, oltre ad essere il più leggero e “a benzina” dei due.

In 170R, il parabrezza è stato abbandonato a favore di un semplice parafango composito e i sedili regolabili sono sedili avvolgenti compositi fissi molto semplici e molto leggeri. Il suo cruscotto è realizzato in fibra di carbonio ed è montato su un differenziale autobloccante meccanico e sulla sua staffa di rotolamento a cinque punti. Al contrario, il 170S ha un parabrezza tradizionale, sedili in pelle e un roll bar più semplice. Ad ogni modo, standard Cambio manuale a cinque marce e volante piccolo di Momo, di piccolo diametro.

Leggerezza assoluta e purezza dinamica. Ne più ne meno.

Ciò che condividono è la motivazione. Oggi il tre cilindri da 85 cavalli non è né un motore entusiasmante né performante. Ma guidare in un’auto che pesa meno di 500 chilogrammi… cambia completamente le regole del gioco. Ha un volume di 660 cc ed è turbo, producendo 85 CV e 116 Nm di coppia. Consente alla Caterham Seven 170 di passare da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi e di sviluppare una velocità massima di oltre 160 km/h. Soprattutto, lo fa emettendo solo 109 g/km di CO2. tour.

Questo Caterham Seven 170 è il Caterham più economico: A partire da £ 22.990 e può essere consegnato o smontato come LEGO Sarà costruito dal suo futuro proprietario. Al momento non è prevista la commercializzazione in Spagna.