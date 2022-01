Alla rivista abbiamo una grande opportunità per dare voce a titoli più piccoli di quelli che di solito vediamo negli annunci, nei negozi e nelle prime pagine online. Per questo motivo, spesso riceviamo soprannomi con cui possiamo aiutare in modo che molte persone sappiano della loro esistenza e almeno ci provino. E oggi vi portiamo un annuncio che da allora interesserà molti Catness Games pubblica Chronicles of 2 Heroes su Xbox.

Allo studio responsabile dell’editoria «Chronicles 2 Eroi» Abbiamo potuto goderci un’intervista sui port per videogiochi nel settore, un argomento molto ricorrente oggi, e grazie a loro siamo stati in grado di ottenere risposte a molte delle domande che avevamo su alcuni aspetti dei port (il sistema operativo che abbiamo lasciato un colloquio qui). sull’indirizzo, Chronicles of 2 Heroes è un gioco platform con un’estetica a 16 bit e alcuni elementi di metroidvania., sviluppato da Infinity Experience, controlla due personaggi nel Giappone feudale.

La colonna sonora sarà invece composta da Eric W. Brown, autore di The Messenger e Sea of ​​Stars, quindi non è un semplice principiante. Chronicles of 2 Heroes saldrá durante este 2022 per Xbox One e Xbox Series X | S, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch, dalla mano Catness Game Studios Esperienza infinita.