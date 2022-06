cellulare | Telefoni cellulari | Criminali di Internet | sicurezza informatica | FluBot, il malware che ha rubato conti bancari con un solo SMS | Spagna | Messico | Stati Uniti | tecnologia

L’agenzia di polizia europea Europol ha annunciato mercoledì lo smantellamento dello spyware FluBot, che ha attaccato telefoni cellulari Android tramite SMS a Furto di informazioni sensibilio password o coordinate bancarie.

Flobotche ha causato gravi incidenti in Spagna e Finlandia, è stato “Finora uno dei malware più diffusi sui telefoni cellulariEuropol ha affermato in una nota, aggiungendo che il programma “può diffondersi a macchia d’olio grazie alla sua capacità di accedere ai contatti dei telefoni cellulari infetti”.

Vittime che utilizzano telefoni con il sistema operativo Androide Da Il Google Ho ricevuto un messaggio SMS in cui si chiedeva agli utenti di fare clic su un collegamento e installare un’app per monitorare la consegna di un pacco o ascoltare messaggi vocali falsi, ha detto a Europol un portavoce dell’AFP. I criminali informatici sono poi riusciti a rubare dati di conti bancari o conti di criptovaluta.

A maggio, la polizia olandese è riuscita a “interrompere” l’infrastruttura di Flobot Dopo un’indagine internazionale condotta da undici paesi, secondo Europol. Il portavoce ha aggiunto che la polizia sta ancora cercando di identificare i responsabili del crimine.

FluBot è diventato virale con un facile accesso ai contatti del cellulare. / Pixabay

Per non pubblicizzare i suoi metodi, Europol non ha specificato come smontare il programma. “Questa infrastruttura Flobot Europol si è congratulato con Europol.

Flobot, identificato alla fine del 2020, si è diffuso l’anno successivo e ha portato all’hacking di “un gran numero di dispositivi nel mondo”, con incidenti in Spagna e Finlandia, secondo Europol. L’agenzia non ha detto quanti dispositivi sono stati infettati o la quantità di denaro rubata.

I paesi coinvolti nell’indagine sono Australia, Belgio, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Paesi Bassi, oltre al servizio di intelligence statunitense, coordinato dal centro per la criminalità informatica Europol.