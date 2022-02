Champions League: dal ‘Carletto’ all’incrocio con Ancelotti: così è cambiato il PSG dopo i 1405m

Il 30 dicembre 2011, esattamente 3.700 giorni fa, il Paris Saint-Germain ha annunciato il licenziamento di Antoine Compoire e ha consegnato a Carlo Ancelotti le “chiavi” della panchina del Parc des Princes. Pastore, Gameiro e Sirigu, tra gli altri, sono arrivati ​​in estate, ma l’ingaggio dell’attuale tecnico del Real Madrid ha segnato il vero “inizio” per il progetto Qatar Sports Investments.

“Ho accettato di allenare il PSG perché penso di poter aiutare il club a diventare un grande club in Europa”.Carlito, che ha fissato la “qualificazione alla Champions League” come suo primo gol, ha ammesso.

Il primo contatto non è stato ottimale. Arrivò con la squadra di testa e finì per perdere la Ligue 1 2011-12 per mano dello sconvolto Montpellier. “E’ stato molto difficile, ma abbiamo imparato la lezione e nella stagione successiva, con Ancelotti dall’inizio, abbiamo rimediato a lui“, Il brasiliano Nin, ex Alaves e Celta, ammesso a Marca.

Il Paris Saint-Germain è diventato il campione del campionato dopo 19 anni!

Il salto di qualità arriva nella stagione 2012-13 con gli acquisti di Ibrahimovic, Lavezzi, Verratti… e il “velo” Beckham di Beckham. Ancelotti ha fermato il tradizionale “albero di Natale” (1-4-3-2-1), optando per l’1-4-2-2-2 e il PSG ha vinto il campionato di strada. Questo pone fine a 19 anni di attesa! In Champions è caduto nei quarti di finale contro il Barcellona (3-3)… per lo scarso valore dei gol.

prima e dopo

Sul Paris non ci sono dubbi: Ancelotti ha gettato le basi dell’attuale Paris Saint-Germain. “Se il PSG avesse trattenuto Carlo, sicuramente avrebbe già vinto la Champions. Ancelotti ha lanciato con Leonardo un modello che poi si è diffuso ad altri club”Omaggio all’ex giocatore Sylvain Armand a “Le Parisien”.

Il 19 maggio 2013, un anno e mezzo dopo la sua firma, Esplode il “Progetto Ancelotti”: “Ho chiesto di lasciare il club”. Il Real Madrid ha incrociato la sua strada per la prima volta e non ha potuto dire “no”: “È un sogno che si avvera”.Ora, 28 titoli e 1.405 milioni dopo il suo arrivo, incontra di nuovo il PSG.