Champions League | Sancho rinasce sul palcoscenico d'oro

Alle 23:15 Ora dell'Europa centrale







Le persone trasmettono davvero i loro sentimenti attraverso i loro gesti e i loro sguardi. Jadon Sancio Lo ha dimostrato perfettamente nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il PSV Eindhoven. In giallo e a casa sua, al Signal Iduna Park, l'inglese si è divertito ancora una volta con la palla tra i piedi. Lo dicono davvero, come se fossero a casa ovunque.





A parte i gol, gli assist o i minuti giocati, Sancho trasmette felicità. Ritorno a Il Borussia Dortmund gli si addice con lusso. Non puoi nasconderti quando sei a tuo agio. Il Borussia lo ha abbracciato quando era completamente distrutto ed emarginato al Manchester United.

Ora che ha ritrovato se stesso, ha ridato loro fiducia con una prestazione brillante sul green. Ha sempre avuto qualità, questo non può essere negato. La chiave è che non ci credeva.

E nel momento in cui si amò di nuovo, tutto ciò che non aveva mai mostrato lontano dalla Germania tornò in un colpo solo. Ha corso, ha lottato, si è esposto, dentro e fuori, ha dribblato, ha combinato, ha tirato, ha segnato, ha festeggiato e ha sorriso..





Da maggio 2021

un atto Con il gol di “Crack” al terzo minuto del match. L'ha ricevuto frontalmente, ha diretto la palla verso la gamba destra, buona, e l'ha piazzata dove gli faceva più male, sotto il palo. Lui Borussia Ha momentaneamente ottenuto il suo biglietto per i quarti di finale e Sancho ha festeggiato nuovamente un gol davanti ai suoi tifosi al Signal Iduna Park da maggio 2021.





Nella ripresa il ritmo rallenta, pur continuando a fornire buoni dettagli. Purtroppo la sua partita si è conclusa prematuramente a causa di problemi fisici.. Terzic, non volendo aggravare il suo potenziale infortunio, l'ha cambiato Marco Reyos Al 75' la partita si decide (2-0) ai tempi di recupero.

Dal suo ritorno, l'attaccante ha solo 23 anni aggiunta Bretelle E Due aiutanti In 10 partite. Cifre che se riuscirà a mantenere il ritmo e, soprattutto, la fiducia, saranno molto inferiori rispetto a tutto ciò che potrà dare. Non esiste prestazione migliore di quella di una persona felice. Va ricordato che il meglio di Sancho è stato visto al Signal Iduna Park.