Charros batte per primo Sultanes nella finale della LMS

Grazie al campo di Carreon e al fuoricampo di Valle, Charros de Jalisco ha sconfitto Sultanes de Monterrey in un emozionante duello all'inizio della Queen's Series per il titolo della Mexican Softball League.

Zapopan, Jalisco– Softball Charros de Jalisco Ha segnato due gol nel quarto periodo per rompere il pareggio sul tabellone. Yeraldine Carreon Hanno vinto nonostante una notte di incoscienza, battendo 3-1 la nona squadra di Guadalajara Donne dei sultani di Monterrey dentro Prima partita Nel data Seguace Serie regina Seguace Lega messicana di softball.

I Royals si fanno pericolosi all'inizio della partita, approfittando della mancanza di controllo di Carrion, che si lancia su Erika Garcia e Maidelis Reyes, ma si tira fuori dai guai controllando Claudia Lopez con un tiro al volo dalla sinistra del campo.

Yeraldine Carrión ha lanciato una partita completa e ha ottenuto la sua quarta vittoria post-stagionale nella Mexican Softball League. Lega messicana di softball

Al secondo giro, Sultanes Femenil ha messo ancora una volta due corridori a bordo, ma con due corridori sotto, Carrión ha dominato Yelet Medina con una volata verso sinistra che è finita sul guanto di Lina Rebolledo per porre fine al pericolo.

Yanina Treviño ha iniziato sul diamante il giorno del suo 22esimo compleanno, e l'autrice dei primi due giochi no-hit, no-run nella storia della LMS è stata scossa nella seconda sconfitta da Karim Valles con un fuoricampo in solitaria.

Nel terzo atto, i Royals tornano all'attacco e riescono finalmente a far male a Carrón: i biglietti gratuiti di García e Reyes lasciano il tavolo pronto per Treviño, che realizza una doppietta a centrocampo, segnando l'1-1 in vantaggio. Tutto lo stadio americano.

Linnah Rebolledo ha aperto il quarto inning con un raddoppio al centro, Valeria Quiroga è stata intenzionalmente battuta e Treviño Valles è stato eliminato, ma un lancio pazzesco ha lasciato due corridori in posizione di gol. Naomi Barbosa è entrata nell'area di battuta e con una coraggiosa linea verso l'esterno sinistro ha mandato a casa Rebolledo con un vantaggio di vantaggio.

Abigail Botello ha continuato la festa di Guadalajara con un singolo che ha segnato un parziale di 3-1 per il Charros de Jalisco Softball.

Nel quinto inning, Carreon ha concesso una valida e ha concesso una camminata libera, ma con due eliminati è uscito dai guai lanciando uno strikeout a Treviño.

Carrion ha concluso con 7,0 inning di fuoricampo e tre strikeout, camminando sette e eliminando sette cioccolatini per guadagnarsi la vittoria.

Il suo avversario reale, Treviño, anche lui destrimano, ha subito la sconfitta con 6,0 inning di tre run su quattro valide, due walk e sei strikeout.

La Queen Series continuerà mercoledì alle 19:30 (21:30 ET) per la seconda e ultima partita della stagione al Pan Am Stadium. Dayra Sandoval inizierà la partita per i locali contro un lanciatore ancora da definire del Sultan Feminil.