Colombia – Zambia Diretta streaming online: Amichevole internazionale femminile, in diretta

Colombia, per un nuovo trionfo

Il La squadra guidata da Nelson Abadia concluderà la stagione da casa contro lo Zambia al Pascual Guerrero Stadium Nell’ultimo impegno del 2022. In La partita di sabato è stata vinta 1-0 contro lo stesso avversario Con spiegazione di Mayra Ramirez.

Con questa attività, ciò che aspiriamo a fare è continuare Preparare la squadra per la Coppa del Mondo in Nuova Zelanda e Australia È nel Gruppo H con Germania, Marocco e Corea del Sud.

“È un’ottima squadra. Hanno un fisico forte, una grande mentalità e hanno molta perseveranza. Giocano anche con passione e orgoglio. Anche nei tornei giovanili puoi vedere che la Colombia è rappresentata ovunque. Sei sulla strada giusta. Hanno investito molto nello sviluppo del calcio femminile e hanno anche giocatrici molto talentuose e flessibili.“, ha confermato l’allenatore della nazionale tedesca, prossima concorrente ai Mondiali.

La Colombia inizia a generare aspettative ogni volta che viene introdotta a causa di In questa stagione ha perso solo tre impegni e ci sono state due amichevoli contro USA e Brasile nella Copa America Grand Final.dove hanno perso contro Canarinha per un solo punteggio.

“Penso che ciò che è stato ottenuto in questo torneo con i giocatori non sia mai stato raggiunto“, sono state le parole di Catalina Usmi, dopo aver perso in finale di Copa America contro il Brasile, torneo ospitato dalla Colombia e fin dall’inizio ha ribadito il suo titolo preferito qualificandosi come leader del Gruppo A.