I momenti più belli della vittoria di Carlos Alcaraz su Fabian Marozsan a Indian Wells

Carlos Alcaraz ha superato con successo il test di Fabian Marozsan. GT

Carlos Alcaraz Ha avuto una partita propizia contro Fabian Marozsan. Lo spagnolo, attualmente al secondo posto nella classifica mondiale, ha sconfitto l'ungherese con un risultato clamoroso 6-3 e 6-3 Dopo un'ora e 15 minuti di gioco.

In questa partita, i Murciani hanno iniziato molto forte. Proprio all'inizio del secondo Giochi, Il vincitore dei due tornei del Grande Slam è stato deciso da un brillante dritto dopo un tiro al volo assembramento Nella pura potenza.