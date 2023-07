Che follia! Le cuffie da gioco più vendute sono in calo del 38%

Cuffie costruite per i professionisti e costruite per vincere, ecco cosa promettono le cuffie. Logitech G Pro X . Questo, grazie alla sua avanzata tecnologia, è garantito da questo dispositivo Suono pulito e professionale Dal primo minuto. Vi diciamo tutte le sue caratteristiche di seguito.

marchio di fabbrica Logitech Noto per aver passato anni a dedicarsi all’elettronica, in particolare all’hardware del computer come cuffie, mouse e tastiere. Ecco perché ve lo diciamo oggi Cuffie da gioco wireless Logitech G Pro X Prova un’atmosfera cinematografica e immergiti completamente nel tuo videogioco preferito.

a cominciare da esso Tecnologia wireless LightSpeedQueste cuffie ti consentono di giocare in modalità wireless e senza ritardi. per lui indipendenza Una media più di 20 ore Con loro, avrai la completa libertà di giocare senza preoccuparti della batteria. Inoltre, ha un raggio di lavoro di 13 metri e utilizza una frequenza di 2,4 GHz.

D’altra parte, rRidurre il rumore e aggiungere pressione, eliminando il sibilo. La tua voce suonerà pulita e professionale quando comunichi con altri giocatori.

con Voce Blu Con il software di gioco G HUB, queste cuffie ti permetteranno di scegliere i filtri audio in tempo reale, cioè puoi Personalizza la composizione vocale all’interno del gioco. Non dovrai più preoccuparti che i tuoi compagni di squadra ti sentano chiaramente, con queste cuffie da gioco, questo aspetto è garantito.

Ascolta chiaramente i passi e i segnali ambientali per superare il nemico. IL trasduttori Da queste cuffie da gioco di 50 mm.

UN Oceano sonoro Questo è ciò che fa la differenza tra l’ambiente vicino e quello lontano. Individua il tuo avversario con eccellente precisione e connettiti con il tuo partner per vincere la partita.

cuffie e L’archetto in memory foam è molto comodo Sono perfetti per passare molte ore con loro. Hanno una copertura in pelle e forniscono a Isolamento acustico passivo. Inoltre, sono inclusi padiglioni extra morbidi per una sensazione più morbida.

Design elegante, semplice e professionale creato in modo che tu possa trascorrere ore e ore con loro giocando al tuo titolo preferito. Fornisce un’immagine spaziale di Suono incredibilmente chiaro e preciso Con esso, puoi sentire i segnali ambientali con una chiarezza sorprendente.

Queste cuffie sono compatibili con PC e Mac, oltre che con varie console in commercio e qualsiasi smartphone. Puoi usarlo su tutti i dispositivi in ​​cui desideri goderti un suono unico.

Li puoi trovare ai migliori prezzi su PcComponentes

Come puoi vedere, queste cuffie da gioco Comfort e suono a un livello incredibile. Ma se vuoi il pacchetto completo, puoi completare le tue cuffie con una tastiera o una bobina Mouse Logitech Con cui puoi realizzare giochi professionali.

Puoi prendere Logitech G Pro X sul sito web di PcComponentes utilizzando un file 38% di sconto. Dal prezzo originale di € 229, prendilo e basta Solo 139,99 Euro. Un’offerta che non puoi rifiutare.